Мошенники из России обманывали уругвайское казино с помощью шпионских гаджетов

В казино города Пунта-дель-Эсте туристов из России знали все. Уж больно часто они срывали куш. Сначала местные думали — везение. Но оказалось, выигрывать россиянам помогали высокие технологии. Сведения о картах соперников туристы получали по Wi-Fi .

1039 мошенничество

Уругвай

Сейчас оба россиянина находятся в полицейском участке, сегодня их должны перевести в СИЗО. Высока вероятность, что за попытку обмануть казино их могут обвинить в мошенничестве. Кстати, местная полиция, пока не раскрывает карты, а главное — не называет имен. Известно лишь, что одному задержанному гражданину России 39 лет, другому — 46.В этом азартном тандеме точно есть профессиональный игрок в покер. Второй, возможно, его преемник. По сообщениям местных правоохранителей, подозреваемые сняли номер в одном из самых дорогих отелей Уругвая на берегу Атлантического океана. На фортуну ставок не делали, к вопросу подошли прагматично. Обзавелись шпионскими гаджетами и принялись наблюдать за чужими картами в казино.Замысел был простой. Пока один компаньон сидел за покерным столом в прямом смысле с козырем в рукаве (камера была прикреплена к пиджаку на уровне локтя), второй в этот момент следил за картами, которые сдавал крупье, не выходя из номера. И сообщал обо всех комбинациях напарнику, при котором были наушники., сотрудник полиции: «Они думали, что смогут вот так просто забрать деньги? Служба безопасности сразу приметила подозрительных иностранцев. Пришлось понаблюдать за ними, чтобы появились доказательства. Затем сотрудники казино позвонили в полицию».В номерах задержанных уже провели обыски. Полицейские говорят, что нашли все необходимые улики. Конфискованы аудио- и видеоустройства слежения, антенны и специальные передатчики. Кроме того, у игроков изъяли более 20 тысяч долларов. Скорее всего, именно столько они успели заработать за несколько дней.К этой скандальной истории в Уругвае сегодня подключились и представители российского консульства. Дипломаты делают все возможное, чтобы россияне не угодили в местную тюрьму. Но с такими доказательствами все же трудно объяснить, что руссо туристо все-таки облико морале.Подробности в репортаже