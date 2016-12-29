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  • 29.12, 15:30

Рогозин вручил украинскому ученому российский паспорт

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Рогозин вручил украинскому ученому российский паспорт

Рогозин вручил украинскому ученому российский паспорт

Рогозин вручил украинскому ученому российский паспорт
  • Фото: Дмитрий Рогозин /twitter.com

    • Вице-премьер Дмитрий Рогозин вручил российские паспорта украинскому ученому Игорю Гашененко и его супруге Людмиле.

    Перед началом заседания коллегии ВПК Рогозин сообщил, что ранее обратился к Владимиру Путину, и президент согласился предоставить ученому и членам его семьи российское гражданство.

    Дмитрий Рогозин, вице-премьер РФ: «Сегодня мне выпала честь вручить паспорта нашим теперь уже соотечественникам, нашим согражданам».

    При этом Рогозин подчеркнул, что Гашененко, который с марта 2016 года работает на одном из заводов холдинга «Высокоточные комплексы», обладает большим опытом и является квалифицированным специалистом. Это позволило ученому в короткий срок сформировать и возглавить на предприятии «самые наукоемкие направления конструкторских работ по созданию перспективных навигационных систем».

    Вице-премьер отметил, что российские оборонщики переживают за судьбы своих украинских коллег. По словам Рогозина, в России «будут рады и дальше в нашу оборонную семью принимать высококвалифицированных специалистов Украины», передает РИА Новости.

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