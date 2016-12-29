Рогозин вручил украинскому ученому российский паспорт

Вице-премьер Дмитрий Рогозин вручил российские паспорта украинскому ученому Игорю Гашененко и его супруге Людмиле.
Дмитрий Рогозин, вице-премьер РФ: «Сегодня мне выпала честь вручить паспорта нашим теперь уже соотечественникам, нашим согражданам».
При этом Рогозин подчеркнул, что Гашененко, который с марта 2016 года работает на одном из заводов холдинга «Высокоточные комплексы», обладает большим опытом и является квалифицированным специалистом. Это позволило ученому в короткий срок сформировать и возглавить на предприятии «самые наукоемкие направления конструкторских работ по созданию перспективных навигационных систем».
Вице-премьер отметил, что российские оборонщики переживают за судьбы своих украинских коллег. По словам Рогозина, в России «будут рады и дальше в нашу оборонную семью принимать высококвалифицированных специалистов Украины», передает РИА Новости.
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