#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Место встречи
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 29.12, 13:59

Советник Путина: Россию могут отключить от мирового Интернета

12 комментариев

Советник Путина: Россию могут отключить от мирового Интернета

Советник Путина: Россию могут отключить от мирового Интернета

В случае ухудшения отношений с Западом Россия должна быть готова к «отключению от мирового Интернета», заявил советник президента РФ по вопросам развития Интернета Герман Клименко.

В интервью телеканалу RT советник президента отметил, что вероятность «тектонических сдвигов в отношениях с Западом в сторону ухудшения» достаточно велика. Поэтому Россия «должна быть готова к тому, что ее отключат от мирового Интернета».

Герман Клименко: «Перед нами стоит задача — отрегулировать российский сегмент Интернета, чтобы защититься от подобных сценариев».

По словам Клименко, важно, чтобы в России продолжали работать электронная почта, телеграф, телефон, социальные сети. Для этого, подчеркнул советник, на территории страны должна находиться критическая инфраструктура, включая копию доменной зоны, чтобы никто не мог отключить. «Регулирование обычных пользователей этот закон не затрагивает», — добавил Клименко.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru