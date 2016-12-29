Президент Филиппин пообещал сбрасывать взяточников с вертолета

Филиппинский лидер Родриго Дутерте пригрозил собственоручно сбрасывать с вертолета коррумпированных чиновников. По словам Дутерте, он так уже делал.Reuters.
Родриго Дутерте: «Если вы коррумпированы, я доставлю вас на вертолете в Манилу и сброшу вниз. Я уже раньше так делал, почему бы не сделать это снова?» .
Также президент рассказал, что на прошлой неделе в ходе операции по борьбе с наркоторговлей были арестованы шесть человек. По словам Дутерте, им повезло, что его в то время не было в Маниле, иначе он собственноручно бы их расстрелял. Ранее филиппинский лидер признался, что лично убивал преступников, когда был мэром города Давао.
люди масках врываются в дома и убивают тех, кто подозревается в торговле или употреблении наркотиков.
Мировая общественность неоднократно осуждала методы филиппинского лидера.
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