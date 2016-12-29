#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Лесник
Лесник 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 29.12, 10:57
Террористы в Алеппо шили пояса смертников в школах и хранили оружие на кладбищах. Сирия, войны и вооруженные конфликты, оружие, разминирование. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Террористы в Алеппо шили пояса смертников в школах и хранили оружие на кладбищах

комментировать

Террористы в Алеппо шили пояса смертников в школах и хранили оружие на кладбищах

Террористы в Алеппо шили пояса смертников в школах и хранили оружие на кладбищах

    Сирийские боевики, покинувшие Алеппо, оставили в городе склады с большим количеством оружия.

    Многие боеприпасы иностранного производства. Помещения, где они хранились, были заминированы — причем очень профессионально. Российским саперам приходится соблюдать максимальную осторожность. За работой российских специалистов наблюдал корреспондент НТВ Евгений Голованов.

    Район Бустан аль-Каср — некогда один из самых густонаселенных в восточной части Алеппо. Застройка плотная. Десятки объектов, требующих разминирования. В первую очередь это школы. Проверяют даже цветочные горшки. Сюрприз ждал в подвале.

    Прямо на лестнице — противопехотная мина, накрытая ковриком. За дверью — растяжка. Граната F1 и еще несколько самодельных для усиления поражающего эффекта. Так боевики заминировали обустроенный в школе цех по производству боеприпасов: делали гранаты и шили пояса смертников. Террористы ждали гостей, и подрыв на мине или растяжке должен был стать сигналом. Следом на воздух могла взлететь вся школа. Под несущей стеной штабелями уложены мощные фугасы. Привести их в действие планировали по рации.

    Игорь Михайлик, руководитель международного противоминного центра Министерства обороны РФ: «Мы встречаемся с профессиональной работой саперов с их стороны. И я хочу сказать, что это не люди с улицы, а подготовленные люди. Боевики, которые обладают специальными навыками по устройству минно-взрывных заграждений. И этим опасна наша работа, но мы с ней справляемся достаточно уверенно».

    Уверенно справляться со своей работой российским саперам помогает новейшее оборудование. В том числе и по установке радиопомех. Подорвать фугасы дистанционно боевикам уже не удастся. Как и утаить схроны оружия и боеприпасов. Подробнее — в репортаже НТВ.

    Новости по теме

    Российская операция в Сирии

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru