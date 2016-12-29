Террористы в Алеппо шили пояса смертников в школах и хранили оружие на кладбищах

Сирийские боевики, покинувшие Алеппо, оставили в городе склады с большим количеством оружия.

Многие боеприпасы иностранного производства. Помещения, где они хранились, были заминированы — причем очень профессионально. Российским саперам приходится соблюдать максимальную осторожность. За работой российских специалистов наблюдалРайон Бустан аль-Каср — некогда один из самых густонаселенных в восточной части Алеппо. Застройка плотная. Десятки объектов, требующих разминирования. В первую очередь это школы. Проверяют даже цветочные горшки. Сюрприз ждал в подвале.Прямо на лестнице — противопехотная мина, накрытая ковриком. За дверью — растяжка. Граната F1 и еще несколько самодельных для усиления поражающего эффекта. Так боевики заминировали обустроенный в школе цех по производству боеприпасов: делали гранаты и шили пояса смертников. Террористы ждали гостей, и подрыв на мине или растяжке должен был стать сигналом. Следом на воздух могла взлететь вся школа. Под несущей стеной штабелями уложены мощные фугасы. Привести их в действие планировали по рации., руководитель международного противоминного центра Министерства обороны РФ: «Мы встречаемся с профессиональной работой саперов с их стороны. И я хочу сказать, что это не люди с улицы, а подготовленные люди. Боевики, которые обладают специальными навыками по устройству минно-взрывных заграждений. И этим опасна наша работа, но мы с ней справляемся достаточно уверенно».Уверенно справляться со своей работой российским саперам помогает новейшее оборудование. В том числе и по установке радиопомех. Подорвать фугасы дистанционно боевикам уже не удастся. Как и утаить схроны оружия и боеприпасов. Подробнее — в репортаже НТВ.