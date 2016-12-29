Челябинские чиновники отказались выделить жилье сироте из-за мягкого знака

В Челябинске выпускнику детского дома не выделяют положенное по закону жилье
из-за опечатки, сделанной чиновниками в документах. Молодой человек, имея полное право на получения жилья, скитается по улицам.
Артём показывает, как он живет: заброшенный покосившейся деревянный дом на окраине. Воды и отопления нет. Очень холодно. Но Артём рад уже тому, что есть свет и хоть какое-то спальное место. Сюда его недавно пустили знакомые. А летом он вообще ночевал на улице, спал на скамейках.
Артём Хужаев — сирота, и по закону ему положена квартира. Но вот уже почти 4 года он стоит в очереди. Ютится, где придется, и обивает пороги кабинетов чиновников, которые все это время то и дело выставляют сироту с вечными отписками: мол, в бюджете нет денег, а если бы и были, то квартир тоже пока нет.
Артём Хужаев: «Я постоянно пишу заявления. А мне отвечают, что нет в бюджете средств. Я спрашивал, где же мне жить, а они отвечают, мол, решай сам свои проблемы».
В итоге молодой человек обратился в суд, который обязал чиновников выделить сироте жилье. Но местные бюрократы снова нашли причину, чтобы оставить Артема на улице. За неделю до нового года ему позвонили и объявили: в судебном постановлении неожиданно обнаружилась ошибка. Секретарь, судя по всему, опечаталась и поставила в отчестве парня лишнюю букву, мягкий знак.
Артём Хужаев: «Там мягкий знак напечатали. Отчество у меня „Жамилевич“, а там напечатано „Жамильевич“. И теперь мне говорят, что не имеют права дать мне квартиру. Раз там подписана буковка, то и я уже другой человек, не тот, о котором говорится в решении суда».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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