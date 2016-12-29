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  • 29.12, 01:51
Челябинские чиновники отказались выделить жилье сироте из-за мягкого знака. Челябинск, жилье, сироты, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Челябинские чиновники отказались выделить жилье сироте из-за мягкого знака

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Челябинские чиновники отказались выделить жилье сироте из-за мягкого знака

Челябинские чиновники отказались выделить жилье сироте <nobr>из-за</nobr> мягкого знака

    В Челябинске выпускнику детского дома не выделяют положенное по закону жилье из-за опечатки, сделанной чиновниками в документах. Молодой человек, имея полное право на получения жилья, скитается по улицам.

    Почему Артём Хужаев уже несколько лет не может получить положенную по закону квартиру в Челябинске, и что не нравится местным чиновникам в его имени, выяснила корреспондент НТВ Валерия Алёхина.

    Артём показывает, как он живет: заброшенный покосившейся деревянный дом на окраине. Воды и отопления нет. Очень холодно. Но Артём рад уже тому, что есть свет и хоть какое-то спальное место. Сюда его недавно пустили знакомые. А летом он вообще ночевал на улице, спал на скамейках.

    Артём Хужаев — сирота, и по закону ему положена квартира. Но вот уже почти 4 года он стоит в очереди. Ютится, где придется, и обивает пороги кабинетов чиновников, которые все это время то и дело выставляют сироту с вечными отписками: мол, в бюджете нет денег, а если бы и были, то квартир тоже пока нет.

    Артём Хужаев: «Я постоянно пишу заявления. А мне отвечают, что нет в бюджете средств. Я спрашивал, где же мне жить, а они отвечают, мол, решай сам свои проблемы».

    В итоге молодой человек обратился в суд, который обязал чиновников выделить сироте жилье. Но местные бюрократы снова нашли причину, чтобы оставить Артема на улице. За неделю до нового года ему позвонили и объявили: в судебном постановлении неожиданно обнаружилась ошибка. Секретарь, судя по всему, опечаталась и поставила в отчестве парня лишнюю букву, мягкий знак.

    Артём Хужаев: «Там мягкий знак напечатали. Отчество у меня „Жамилевич“, а там напечатано „Жамильевич“. И теперь мне говорят, что не имеют права дать мне квартиру. Раз там подписана буковка, то и я уже другой человек, не тот, о котором говорится в решении суда».

    Подробности — в репортаже «Итогов дня».

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