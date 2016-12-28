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  • 29.12, 00:19

У футбольного клуба «Анжи» появился новый владелец

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У футбольного клуба «Анжи» появился новый владелец

У футбольного клуба «Анжи» появился новый владелец

Новым владельцем футбольного клуба «Анжи» стал Осман Кадиев.

Как сообщается на официальном сайте «Анжи», новым владельцем футбольного клуба стал Осман Кадиев, который ранее являлся владельцем махачкалинского «Динамо».

Сообщение пресс-службы футбольного клуба «Анжи»: «Как стало известно из сообщения владельца футбольного клуба „Анжи“, 26 декабря 2016 года между Османом Кадиевым и ООО „Грандеко“, в группу которого входил клуб „Анжи“, было заключено соглашение о передаче прав на клуб. Стороны договорились обеспечить безболезненный переход Клуба новому владельцу, который не повлияет на его работу».

В соглашении говорится также, что бывшие владельцы клуба гарантировали урегулирование всех его долгов и обязательств.

Сообщение пресс-службы футбольного клуба «Анжи»: « Новый владелец Осман Кадиев принял под свой контроль клуб и выразил готовность развивать его и потенциал футболистов из Дагестана, который не мог быть полностью раскрыт в предыдущих форматах работы „Анжи“».

Накануне появилась информация, что из-за финансовых проблем «Анжи» вынужден расстаться с ведущими игроками, которые продолжат карьеру в других командах.

После первой половины чемпионата России махачкалинский клуб занимает 11-е место в турнирной таблице. В 17 матчах «Анжи» набрал 20 очков.

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