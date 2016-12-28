У футбольного клуба «Анжи» появился новый владелец

Новым владельцем футбольного клуба «Анжи» стал Осман Кадиев.
Сообщение пресс-службы футбольного клуба «Анжи»: «Как стало известно из сообщения владельца футбольного клуба „Анжи“, 26 декабря 2016 года между Османом Кадиевым и ООО „Грандеко“, в группу которого входил клуб „Анжи“, было заключено соглашение о передаче прав на клуб. Стороны договорились обеспечить безболезненный переход Клуба новому владельцу, который не повлияет на его работу».
В соглашении говорится также, что бывшие владельцы клуба гарантировали урегулирование всех его долгов и обязательств.
Сообщение пресс-службы футбольного клуба «Анжи»: « Новый владелец Осман Кадиев принял под свой контроль клуб и выразил готовность развивать его и потенциал футболистов из Дагестана, который не мог быть полностью раскрыт в предыдущих форматах работы „Анжи“».
Накануне появилась информация, что из-за финансовых проблем «Анжи» вынужден расстаться с ведущими игроками, которые продолжат карьеру в других командах.
После первой половины чемпионата России махачкалинский клуб занимает 11-е место в турнирной таблице. В 17 матчах «Анжи» набрал 20 очков.
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