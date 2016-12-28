Владельцам гаражей в петербургском Купчине указали на выход

Землю под гаражным кооперативом на Малой Бухарестской улице отдали под застройку. Владельцам автобоксов предлагают мизерные компенсации.

Полсотни жителей Фрунзенского района сегодня вышли на митинг с требованием отменить снос гаражей на Малой Бухарестской. Члены кооператива возмущены тем, что без их ведома на месте парковок решили возвести жилой дом.Как оказалось, еще в мае правительство Петербурга передало эту территорию застройщику. При этом инвестор пообещал городской администрации возместить ущерб всем арендаторам гаражей в полном объеме.На деле, уверяют жители, сотрудники строительной фирмы предлагают компенсации заниженные минимум в 20 раз от рыночной стоимости и в 5 раз от ставки, которую установил город. В такой ситуации гаражники требуют предоставить им альтернативные варианты парковки. В кооперативе занято свыше двух тысяч мест., член гаражного кооператива на Малой Бухарестской: «Важнее здесь иметь парковочное место, потому что близлежащие улицы и дворы уже полностью заставлены автомобилями. Во дворах даже женщины с колясками проехать не могут. Детям негде погулять. И если этот весь транспорт хлынет наружу. А не дай бог здесь еще что-то построят, то здесь вообще начнется транспортный коллапс».Жители также пожаловались на угрозы со стороны застройщика. Они уверяют: на территории кооператива уже снесли около 30 бетонных гаражей. На встрече был депутат Госдумы Михаил Романов. Он пообещал разобраться в случившемся. Представители компании-застройщика на собрание не приехали и от комментариев отказались.