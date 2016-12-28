Полицейского из Петербурга приговорили к 18 годам тюрьмы за сбыт наркотиков

Городской суд завершил рассмотрение дела
экс-подполковника полиции Алексея Левковского, который хранил столько запрещенных веществ, что их хватило бы на миллион однократных доз.
После задержания в 2014 году на съемной квартире Левковского оперативники Госнаркоконтроля обнаружили 36 килограммов героина. Еще кило приобрели у его соучастника в ходе контрольной закупки. По заключению экспертов, такого количества запрещенных веществ хватило бы на миллион однократных доз, а стоимость партии на черном рынке два года назад превышала 60 миллионов рублей.
Только за сбыт в особо крупном размере экс-подполковнику грозило пожизненное заключение. Обвинение просило 21 год колонии. Суд приговорил к 18 годам. Адвокат Левковского судебное решение собирается обжаловать.
Алексей Левковский вину не признал. По его версии, огромная партия наркотиков была ему нужна в оперативных целях. С помощью нее и своей внештатной агентуры он надеялся раскрыть едва ли не крупнейшую сеть поставки и сбыта запрещенных веществ в городе. А оперативники Госнаркоконтроля, по словам экс-офицера, позавидовали его успешной разработке.
Комментарии