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  • 28.12, 21:19
Полицейского из Петербурга приговорили к 18 годам тюрьмы за сбыт наркотиков. Санкт-Петербург, наркотики и наркомания, полиция, приговоры, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Полицейского из Петербурга приговорили к 18 годам тюрьмы за сбыт наркотиков

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Полицейского из Петербурга приговорили к 18 годам тюрьмы за сбыт наркотиков

Полицейского из Петербурга приговорили к 18 годам тюрьмы за сбыт наркотиков

    Городской суд завершил рассмотрение дела экс-подполковника полиции Алексея Левковского, который хранил столько запрещенных веществ, что их хватило бы на миллион однократных доз.

    Сегодня Городской суд Северной столицы вознаградил по заслугам бывшего подполковника транспортной полиции Алексея Левковского. Согласно постановлению, будучи офицером петербургского линейного управления, он организовал развитую сеть по сбыту героина, метадона и синтетического наркотика «белый китаец».

    После задержания в 2014 году на съемной квартире Левковского оперативники Госнаркоконтроля обнаружили 36 килограммов героина. Еще кило приобрели у его соучастника в ходе контрольной закупки. По заключению экспертов, такого количества запрещенных веществ хватило бы на миллион однократных доз, а стоимость партии на черном рынке два года назад превышала 60 миллионов рублей.

    Только за сбыт в особо крупном размере экс-подполковнику грозило пожизненное заключение. Обвинение просило 21 год колонии. Суд приговорил к 18 годам. Адвокат Левковского судебное решение собирается обжаловать.

    Алексей Левковский вину не признал. По его версии, огромная партия наркотиков была ему нужна в оперативных целях. С помощью нее и своей внештатной агентуры он надеялся раскрыть едва ли не крупнейшую сеть поставки и сбыта запрещенных веществ в городе. А оперативники Госнаркоконтроля, по словам экс-офицера, позавидовали его успешной разработке.

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