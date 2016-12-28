Петербургский художник создает марионеток из театрального реквизита и овощей

Известный театральный художник и оригинальный
мастер-кукольник Марина Орлова в преддверии Нового года открывает персональную выставку своих работ в Петербурге.
А некоторые нарядные куклы в прошлом были списанной театральной бархатной одеждой. Но вторая жизнь всех вещей, попавших в руки Марины Орловой, точно будет долгой. В этом она старается убедить и смотрительниц музея, которые пока не понимают, как после открытия выставки разрешить детям играть со всей этой красотой.
Подробнее — в сюжете корреспондента НТВ Марии Сапожниковой.
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