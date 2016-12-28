#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Мент в законе — 9
Недоступно в Вашей стране
Мент в законе — 9 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 28.12, 19:48
Петербургский художник создает марионеток из театрального реквизита и овощей. Санкт-Петербург, выставки и музеи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Петербургский художник создает марионеток из театрального реквизита и овощей

комментировать

Петербургский художник создает марионеток из театрального реквизита и овощей

Петербургский художник создает марионеток из театрального реквизита и овощей

    Известный театральный художник и оригинальный мастер-кукольник Марина Орлова в преддверии Нового года открывает персональную выставку своих работ в Петербурге.

    В экспозиции на Камской улице представлены более 100 уникальных кукол, которые были созданы благодаря любви автора к платьям от-кутюр. Как отмечает корреспондент НТВ Мария Сапожникова, автор выставки, кажется, может оживить любой предмет и в каждой вещи увидеть красоту. Теннисные шарики, борщевик и даже кабачки с собственного огорода в ее руках становятся произведением искусства — живыми куклами и марионетками.

    А некоторые нарядные куклы в прошлом были списанной театральной бархатной одеждой. Но вторая жизнь всех вещей, попавших в руки Марины Орловой, точно будет долгой. В этом она старается убедить и смотрительниц музея, которые пока не понимают, как после открытия выставки разрешить детям играть со всей этой красотой.

    Подробнее — в сюжете корреспондента НТВ Марии Сапожниковой.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru