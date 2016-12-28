Петербургский художник создает марионеток из театрального реквизита и овощей

Известный театральный художник и оригинальный мастер-кукольник Марина Орлова в преддверии Нового года открывает персональную выставку своих работ в Петербурге.

В экспозиции на Камской улице представлены более 100 уникальных кукол, которые были созданы благодаря любви автора к платьям от-кутюр. Как отмечает корреспондент НТВ Мария Сапожникова, автор выставки, кажется, может оживить любой предмет и в каждой вещи увидеть красоту. Теннисные шарики, борщевик и даже кабачки с собственного огорода в ее руках становятся произведением искусства — живыми куклами и марионетками.А некоторые нарядные куклы в прошлом были списанной театральной бархатной одеждой. Но вторая жизнь всех вещей, попавших в руки Марины Орловой, точно будет долгой. В этом она старается убедить и смотрительниц музея, которые пока не понимают, как после открытия выставки разрешить детям играть со всей этой красотой.Подробнее — в сюжете