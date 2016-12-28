#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Говорим и показываем
Говорим и показываем 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 28.12, 18:18
Петербургский метрополитен взялся за русскую литературу. Санкт-Петербург, литература, метро, общественный транспорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Петербургский метрополитен взялся за русскую литературу

комментировать
Петербургский метрополитен взялся за русскую литературу

Петербургский метрополитен взялся за русскую литературу

Петербургский метрополитен взялся за русскую литературу

    На красную линию петербургской подземки сегодня вышел новый литературный поезд.

    Восьмивагонный состав — это своего рода книжный сборник, состоящий из четырех томов. В собрание сочинений метрополитена вошли Пушкин и Маяковский, каждому из которых отвели по целому вагону. Чернышевского, Горького и Достоевского объединили в третьем, а четвертый заняли писатели Серебряного века.

    На стенах, потолке и межвагонных дверях дизайнеры разместили не только отрывки из произведений авторов, но и их портреты, а также фрагменты биографии. На выход литературного поезда на Кировско-Выборгскую линию пригласили чтецов. Они сегодня будут помогать пассажирам вспоминать классиков.

    Для городского метрополитена пуск брендированных составов не ноу-хау. На линиях уже работают и «дворцы Петербурга», и «мобильная библиотека». Не исключено, что планируемые к пуску новые поезда будут соответствовать цветам веток. Таким образом здесь надеются сделать жизнь в подземке более яркой и содержательной.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru