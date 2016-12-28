Петербургский метрополитен взялся за русскую литературу

На красную линию петербургской подземки сегодня вышел новый литературный поезд.

Восьмивагонный состав — это своего рода книжный сборник, состоящий из четырех томов. В собрание сочинений метрополитена вошли Пушкин и Маяковский, каждому из которых отвели по целому вагону. Чернышевского, Горького и Достоевского объединили в третьем, а четвертый заняли писатели Серебряного века.На стенах, потолке и межвагонных дверях дизайнеры разместили не только отрывки из произведений авторов, но и их портреты, а также фрагменты биографии. На выход литературного поезда на Кировско-Выборгскую линию пригласили чтецов. Они сегодня будут помогать пассажирам вспоминать классиков.Для городского метрополитена пуск брендированных составов не ноу-хау. На линиях уже работают и «дворцы Петербурга», и «мобильная библиотека». Не исключено, что планируемые к пуску новые поезда будут соответствовать цветам веток. Таким образом здесь надеются сделать жизнь в подземке более яркой и содержательной.