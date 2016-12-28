Регионы России распределили по «индексу оливье»

Специалисты подсчитали, во сколько обойдется главное новогоднее блюдо в разных регионах России.
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Самым же дорогим оливье оказался в Чукотском автономном округе. Там за традиционное новогоднее угощение придется выложить 526,76 рубля. По стоимости салата Чукотка серьезно опередила ближайших конкурентов. Так, в Камчатском крае салат стоит только 374,91 рубля.
В целом же по стране, отмечают авторы исследования, стоимость оливье по сравнению с прошлым годом выросла на 2,18%, сообщает сайт «Комсомольская правды».
Цена салата рассчитывалась из следующего набора ингредиентов: 300 граммов вареной колбасы, 5 яиц, 200 граммов картофеля, по 100 граммов моркови, лука, свежего огурца и яблок, а также 150 граммов майонеза и банка зеленого горошка.
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