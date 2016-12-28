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  • 28.12, 18:18

Трамп заявил, что Обама препятствует «гладкой» передаче власти

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Трамп заявил, что Обама препятствует «гладкой» передаче власти

Трамп заявил, что Обама препятствует «гладкой» передаче власти

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что уходящий президент Барак Обама создает ему препятствия. В сообщении он называет его президентом О.

В своем Twitter избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Обама не обеспечивает «гладкую» передачу власти.

Дональд Трамп: «Я стараюсь не обращать внимания на многочисленные подстрекательские заявления президента О (Обамы — прим. ред.) и на препятствия. Думал, что это будет гладкая передача власти, — нет!»




В ходе предвыборной кампании президент Барак Обама зачастую высказывался резко в отношении кандидата-миллиардера. После неожиданной победы Трампа Обама пообещал оказать ему поддержку в передаче власти. Личная встреча действующего и будущего президентов состоялась один раз в Белом доме. Тогда Обама заявлял, что главным приоритетом в ближайшие два месяца станет обеспечение плавной и спокойной передачи власти от одной администрации к другой. Трамп, в свою очередь, обещал, что во время своего президентства будет обращаться к бывшему американскому лидеру за советом.

Но уходящая администрация за последнее время уже несколько раз выражала недовольство действиями Трампа — например, когда тот вел разговоры с иностранными лидерами без использования подсказок госдепартамента. А на днях после громких заявлений Дональда Трампа «изменить все в ООН» официальный Вашингтон напомнил избранному президенту, что «в каждый момент времени в США есть только один президент, и до 20 января это президент Барак Обама».

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