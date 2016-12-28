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  • 28.12, 18:18
Врачи и медсестры ВМА проводили домой маленьких пациентов из Сирии. Санкт-Петербург, Сирия, дети и подростки, медицина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Врачи и медсестры ВМА проводили домой маленьких пациентов из Сирии

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Врачи и медсестры ВМА проводили домой маленьких пациентов из Сирии

Врачи и медсестры ВМА проводили домой маленьких пациентов из Сирии

Врачи и медсестры ВМА проводили домой маленьких пациентов из Сирии

    Сегодня из Петербурга домой отправились пятеро сирийских детей, которые с ноября находились на лечении в Военно-медицинской академии.

    Петербургские врачи провели маленьким сирийцам сложнейшие операции или обеспечили медикаментозное лечение. В России останется только семилетний Маджид, которому восстанавливают слух. Его лечение займет еще месяц. Этим утром уже бывших пациентов ВМА доставили на аэродром в поселке Левашово. Бортом Минобороны их отправили домой.

    Напомним: еще летом группа российских врачей специально вылетала в Дамаск, чтобы ознакомиться с историями болезней и определить тех, кто из детей нуждается в помощи в первую очередь. Среди медиков был и педиатр ВМА, профессор Вадим Арсентьев. В начале декабря он попал под обстрел в полевом госпитале в сирийском Алеппо и получил серьезные ранения.

    Корреспондент НТВ Алексей Кобылков проводил сирийских детей домой.

    За полтора месяца в петербургской клинике эти дети успели привыкнуть к постоянному вниманию: врачей, военных, журналистов, но приехали с папами и очень соскучились по мамам, которые остались в Сирии. Так что теперь, получив необходимую медицинскую помощь, действительно хотят домой.

    Юрий Сергеев, заведующий кафедрой детских болезней Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова: «Сердце за них сейчас спокойно. Всё зависит от того, какую помощь они будут получать в Сирийской арабской республике».

    Здесь сложно не заметить, как сильно они нуждаются в постоянной заботе. Шестилетняя Джава еще в палате жмется к отцу. Через несколько минут уже в вестибюле клиники крепко держится за руку кого-то из врачей. Еще через час, выйдя из автобуса, на летном поле изо всех сил обнимает новую куклу — подарок докторов, которого в другое время было бы, пожалуй, достаточно для настоящего счастья.

    Васим Юсеф Сбеха, отец Джавы: «Сейчас, перед Новым годом, я хотел бы пожелать мира всем странам, пожелать, чтобы больше нигде не осталось террористов. И я очень благодарен врачам, которые оказали нам помощь».

    Из шестерых детей на родину сегодня возвращаются пятеро. Тейсер Махфуд останется с ребенком в Петербурге еще на месяц. Маджиду установили кохлеарный имплант, благодаря которому он теперь может слышать. Но вот научить семилетнего мальчика хоть как-то разговаривать только предстоит врачам.

    Для всех остальных лечение в стационаре окончено: доктора провели две операции, в том числе Джафару, страдающему эпилепсией, а девушке Сивар помогли справиться с проблемами позвоночника. За нее в Петербурге теперь будут переживать и персонально.

    Лариса Журавлёва, воспитатель: «Я с ней занималась лечебной физкультурой, и мы с ней подружились и понимали. Общались на английском, арабском, немножко жестами. Я по всем буду скучать».

    Подробнее — в репортаже НТВ.

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