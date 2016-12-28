Врачи и медсестры ВМА проводили домой маленьких пациентов из Сирии

Сегодня из Петербурга домой отправились пятеро сирийских детей, которые с ноября находились на лечении в
Военно-медицинской академии.
Напомним: еще летом группа российских врачей специально вылетала в Дамаск, чтобы ознакомиться с историями болезней и определить тех, кто из детей нуждается в помощи в первую очередь. Среди медиков был и педиатр ВМА, профессор Вадим Арсентьев. В начале декабря он попал под обстрел в полевом госпитале в сирийском Алеппо и получил серьезные ранения.
Корреспондент НТВ Алексей Кобылков проводил сирийских детей домой.
За полтора месяца в петербургской клинике эти дети успели привыкнуть к постоянному вниманию: врачей, военных, журналистов, но приехали с папами и очень соскучились по мамам, которые остались в Сирии. Так что теперь, получив необходимую медицинскую помощь, действительно хотят домой.
Юрий Сергеев, заведующий кафедрой детских болезней Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова: «Сердце за них сейчас спокойно. Всё зависит от того, какую помощь они будут получать в Сирийской арабской республике».
Здесь сложно не заметить, как сильно они нуждаются в постоянной заботе. Шестилетняя Джава еще в палате жмется к отцу. Через несколько минут уже в вестибюле клиники крепко держится за руку кого-то из врачей. Еще через час, выйдя из автобуса, на летном поле изо всех сил обнимает новую куклу — подарок докторов, которого в другое время было бы, пожалуй, достаточно для настоящего счастья.
Васим Юсеф Сбеха, отец Джавы: «Сейчас, перед Новым годом, я хотел бы пожелать мира всем странам, пожелать, чтобы больше нигде не осталось террористов. И я очень благодарен врачам, которые оказали нам помощь».
Из шестерых детей на родину сегодня возвращаются пятеро. Тейсер Махфуд останется с ребенком в Петербурге еще на месяц. Маджиду установили кохлеарный имплант, благодаря которому он теперь может слышать. Но вот научить семилетнего мальчика хоть как-то разговаривать только предстоит врачам.
Для всех остальных лечение в стационаре окончено: доктора провели две операции, в том числе Джафару, страдающему эпилепсией, а девушке Сивар помогли справиться с проблемами позвоночника. За нее в Петербурге теперь будут переживать и персонально.
Лариса Журавлёва, воспитатель: «Я с ней занималась лечебной физкультурой, и мы с ней подружились и понимали. Общались на английском, арабском, немножко жестами. Я по всем буду скучать».
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