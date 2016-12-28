Петербургским автомобилистам временно выдают крымские номера

Недостаток государственных регистрационных номеров в Северной столице вынудил МВД перераспределить их из Республики Крым, где потребность в знаках значительно меньше.

У петербургских автомобилистов появилась возможность в буквальном смысле почувствовать, что Крым наш. Тем, кто ставит машину на учет, начали выдавать номера с 82-м регионом. Такие регистрационные знаки вообще-то относятся к Республике Крым.Для автовладельцев полуострова зарезервировано свыше полутора миллионов номеров, в то время как транспортных средств в регионе в три с лишним раза меньше. Зато от в Петербурге уже даже с третьей по счету 178-й серией возникла напряженка.Однако выдача так называемых крымских номеров в Петербурге не означает, что 178-ю серию городские автовладельцы больше не получат. Эти регистрационные знаки снова станут выдавать, когда будет изготовлена следующая партия. Пока своих хозяев еще не нашли номера, начинающиеся на буквы «У» и «Х».