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  • 28.12, 18:18
Петербургским автомобилистам временно выдают крымские номера. ГИБДД, Санкт-Петербург, автомобили. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Петербургским автомобилистам временно выдают крымские номера

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Петербургским автомобилистам временно выдают крымские номера

Петербургским автомобилистам временно выдают крымские номера

Петербургским автомобилистам временно выдают крымские номера

    Недостаток государственных регистрационных номеров в Северной столице вынудил МВД перераспределить их из Республики Крым, где потребность в знаках значительно меньше.

    У петербургских автомобилистов появилась возможность в буквальном смысле почувствовать, что Крым наш. Тем, кто ставит машину на учет, начали выдавать номера с 82-м регионом. Такие регистрационные знаки вообще-то относятся к Республике Крым.

    Для автовладельцев полуострова зарезервировано свыше полутора миллионов номеров, в то время как транспортных средств в регионе в три с лишним раза меньше. Зато от в Петербурге уже даже с третьей по счету 178-й серией возникла напряженка.

    Однако выдача так называемых крымских номеров в Петербурге не означает, что 178-ю серию городские автовладельцы больше не получат. Эти регистрационные знаки снова станут выдавать, когда будет изготовлена следующая партия. Пока своих хозяев еще не нашли номера, начинающиеся на буквы «У» и «Х».

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