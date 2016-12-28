Фигурант дела о хищениях на Восточном получил четыре года колонии

Сегодня Мещанский суд Москвы вынес обвинительный приговор по громкому делу о растрате на космодроме Восточный.

Директор строительной фирмы Анатолий Рязанов проведет в колонии общего режима 4 года. Также ему предстоит возместить ущерб на сумму более 700 миллионов рублей.По материалам дела, бизнесмен поставлял стройматериалы на космодром по завышенным ценам. Сам подсудимый признал вину еще на этапе следствия и даже активно сотрудничал с правоохранительными органами. Это учел и суд, который смягчил ему наказание.Дело Рязанова — это лишь один из эпизодов в рамках расследования хищений на сумму более миллиарда рублей при строительстве космодрома Восточный. В начале декабря городской суд Благовещенска признал виновным одного из бывших подрядчиков. Его приговорили к 9 месяцам тюрьмы. А в июне проектировщика Восточного осудили на 5 лет.