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  • 28.12, 18:18
Наталью Поклонскую на посту сменил первый зампрокурора Москвы. Крым. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Наталью Поклонскую на посту сменил первый зампрокурора Москвы

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Наталью Поклонскую на посту сменил первый зампрокурора Москвы

Наталью Поклонскую на посту сменил первый зампрокурора Москвы

Наталью Поклонскую на посту сменил первый зампрокурора Москвы

    Сегодня в Крыму представили нового прокурора республики.

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    Наталью Поклонскую на этом посту сменит Олег Камшилов. До этого он работал первым замом прокурора Москвы.

    Новый глава регионального ведомства уже сообщил, на что он намерен обратить особое внимание. Это защита социальных прав жителей полуострова, а также контроль за расходованием бюджетных средств.

    О социальной и экономической сфере говорили сегодня и в парламенте Крыма. Там утвердили стратегию развития региона до 2030 года. В частности, эта стратегия предполагает рост продолжительности жизни крымчан и привлечение в бюджет республики более 400 миллиардов частных инвестиций.

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