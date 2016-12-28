Наталью Поклонскую на посту сменил первый зампрокурора Москвы

Сегодня в Крыму представили нового прокурора республики.
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Новый глава регионального ведомства уже сообщил, на что он намерен обратить особое внимание. Это защита социальных прав жителей полуострова, а также контроль за расходованием бюджетных средств.
О социальной и экономической сфере говорили сегодня и в парламенте Крыма. Там утвердили стратегию развития региона до 2030 года. В частности, эта стратегия предполагает рост продолжительности жизни крымчан и привлечение в бюджет республики более 400 миллиардов частных инвестиций.
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