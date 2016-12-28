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  • 28.12, 16:46

В московском метро заработал самый длинный в мире эскалатор

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В московском метро заработал самый длинный в мире эскалатор

В московском метро заработал самый длинный в мире эскалатор

На станции «Парк Победы» столичного метро запущен самый длинный в мире эскалатор.

Как отметил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин, столичные власти намерены обратиться в Книгу рекордов Гиннесса.

Длина запущенного сегодня эскалатора составляет почти 130 метров. Нижняя точка находится на глубине 68 метров, передает «Интерфакс».

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