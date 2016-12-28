Немец переехал в Сибирь, чтобы спасти 10 детей от секс-уроков в Германии

Супруги Мартенсы вместе с 10 детьми были вынуждены срочно перебраться жить в Сибирь из родного Арнсберга. Теперь семья будет подавать документы на получение российского гражданства.

Причина отнюдь не банальна. Дело в том, что с недавнего времени в школах некоторых регионов ФРГ появился новый предмет. Если дословно перевести — сексуальное просвещение. И все бы ничего, но уж больно откровенно и навязчиво педагоги посвящают учеников во взрослую жизнь. И это не есть gut, так считают родители. Вот и купили Мартенсы в Новосибирской области участок и, по свидетельству, планируют построить дом.Первые дни в заснеженной Кыштовке: старая новая Родина начинается для гражданина Германии со старенького уазика поселковой администрации, крепких морозов и присыпанного снегом бюста Ленина. Ойген Мартенс теперь просит называть себя Евгением, он приехал в Новосибирскую область на постоянное место жительства по программе переселения соотечественников. Хочет стать фермером и растить своих детей так, как он считает нужным. Первым делом новоиспеченный россиянин отправляется к местным чиновникам.Немцу с русскими корнями, Ойген даже язык неплохо знает, в сельсовете изо всех сил пытаются помочь. Немец хочет разводить скот, небольшой капитал у него есть. Осталось купить участок.О его истории тут разве что ленивый не знает. Вместе со своей семьей — женой Луизой и 10 детьми — он фактически бежал из родной Германии. Мартенсы прославились на весь мир после того, как их дочь Мелитта отказалась посещать уроки сексуального просвещения обязательные для всех немецких школьников.На занятиях по секс-просвету ученикам предлагают выбирать, кем они себя считают — мужчиной или женщиной. Десятилетних детей посвящают, например, в секреты «Камасутры», рассказывают им о транссексуалах и прелестях однополой любви. За прогулы этих уроков родителей Мелитты оштрафовали, но платить Ойген принципиально отказался. Его отправили в тюрьму. В Германии даже прошел митинг в его поддержку. Подробнее — в репортаже НТВ.