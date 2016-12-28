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  • 28.12, 15:16

«Скромная и здоровая еда»: Песков рассказал о новогоднем столе Путина

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«Скромная и здоровая еда»: Песков рассказал о новогоднем столе Путина

«Скромная и здоровая еда»: Песков рассказал о новогоднем столе Путина

На новогоднем столе Владимира Путина не будет изысканных деликатесов.

Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, российский лидер «весьма скромен в плане пищевых предпочтений». Президент предпочитает «абсолютно скромную и здоровую еду».

Также Песков рассказал, чем Путин планирует заниматься в новогодние праздники. По словам пресс-секретаря, президент намерен работать, а в свободное время, возможно, позанимается спортом. При этом Песков подчеркнул, что полноценных девятидневных новогодних каникул у главы государства не будет.

Делиться дополнительными подробностями Песков не стал. По его словам, «это личная жизнь президента, вряд ли стоит туда вмешиваться», передает «Интерфакс».

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