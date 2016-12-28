«Скромная и здоровая еда»: Песков рассказал о новогоднем столе Путина

На новогоднем столе Владимира Путина не будет изысканных деликатесов.
Также Песков рассказал, чем Путин планирует заниматься в новогодние праздники. По словам пресс-секретаря, президент намерен работать, а в свободное время, возможно, позанимается спортом. При этом Песков подчеркнул, что полноценных девятидневных новогодних каникул у главы государства не будет.
Делиться дополнительными подробностями Песков не стал. По его словам, «это личная жизнь президента, вряд ли стоит туда вмешиваться», передает «Интерфакс».
Комментарии