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  • 28.12, 12:14
Главный Дед Мороз устроит волшебное шоу на Поклонной горе в Москве. Дед Мороз, Москва, Новый год, НТВ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Главный Дед Мороз устроит волшебное шоу на Поклонной горе в Москве

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Главный Дед Мороз устроит волшебное шоу на Поклонной горе в Москве

Главный Дед Мороз устроит волшебное шоу на Поклонной горе в Москве

    Новогоднее шоу в Москве состоится уже завтра. Всем гостям обещают атмосферу зимней сказки, массовые катания с ледяной горки и подарки от телеканала НТВ. Этот праздник станет финальной точкой в большом путешествии Деда Мороза. 48 дней волшебник ездил по стране вместе с командой НТВ и исполнял желания детей.

    О турне главного чародея страны — корреспондент НТВ Инна Осипова.

    От Алтая до Дальнего Востока через леса, поля и реки. 20 городов объехал главный Дед Мороз страны и его помощники — звезды НТВ. Сказочный кортеж — вереница новогодних трейлеров — 48 дней колесил по стране.

    За это время Дедушка и мы вместе с ним сходили в гости в десятки семей по всей стране, в больницы, интернаты, на детские елки и даже в зоопарки. И куда бы ни приезжали, привозили с собой подарки — тоннами — и праздник.

    Мы, энтэвэшники, благодаря новогоднему путешествию, тоже смогли вернуться в детство и почувствовать себя если не волшебниками, то учениками самого главного чародея страны. И вместе с ним пели, плясали, поздравляли, творили чудеса, конечно. Подробнее — в видеоматериале НТВ.

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