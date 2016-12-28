Главный Дед Мороз устроит волшебное шоу на Поклонной горе в Москве

Новогоднее шоу в Москве состоится уже завтра. Всем гостям обещают атмосферу зимней сказки, массовые катания с ледяной горки и подарки от телеканала НТВ. Этот праздник станет финальной точкой в большом путешествии Деда Мороза. 48 дней волшебник ездил по стране вместе с командой НТВ и исполнял желания детей.

О турне главного чародея страны —От Алтая до Дальнего Востока через леса, поля и реки. 20 городов объехал главный Дед Мороз страны и его помощники — звезды НТВ. Сказочный кортеж — вереница новогодних трейлеров — 48 дней колесил по стране.За это время Дедушка и мы вместе с ним сходили в гости в десятки семей по всей стране, в больницы, интернаты, на детские елки и даже в зоопарки. И куда бы ни приезжали, привозили с собой подарки — тоннами — и праздник.Мы, энтэвэшники, благодаря новогоднему путешествию, тоже смогли вернуться в детство и почувствовать себя если не волшебниками, то учениками самого главного чародея страны. И вместе с ним пели, плясали, поздравляли, творили чудеса, конечно. Подробнее — в видеоматериале НТВ.