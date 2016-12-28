Дума обсуждает штрафы за скачивание нелегального контента

Минкульт хочет ужесточить антипиратское законодательство. И одна из предлагаемых мер — это штрафы для пользователей за скачивание нелегального контента.
И вот министр культуры Владимир Мединский заявил агентству RNS, что в его ведомстве поддерживают ужесточение закона и сейчас обсуждают возможные меры с депутатами Госдумы.
Одно из предложений — штрафы для пользователей за скачивание пиратской продукции. Мединский рассказал, что если более жесткий вариант законодательства не будет принят, то «можно будет поставить крест на существовании автора, творца как институции, способной зарабатывать себе на хлеб».
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