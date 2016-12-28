#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Суд присяжных
Суд присяжных 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 28.12, 12:14
Дума обсуждает штрафы за скачивание нелегального контента. Госдума, Интернет, Мединский, законодательство, пиратство и авторское право, штрафы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Дума обсуждает штрафы за скачивание нелегального контента

7 комментариев

Дума обсуждает штрафы за скачивание нелегального контента

Дума обсуждает штрафы за скачивание нелегального контента

    Минкульт хочет ужесточить антипиратское законодательство. И одна из предлагаемых мер — это штрафы для пользователей за скачивание нелегального контента.

    Антипиратский закон заработал в России летом 13-го сначала только для видеоконтента, а потом еще для книг, музыки, софта. Правообладатель может через суд добиться блокировки сайта, если на нем размещен нелицензионный контент.

    И вот министр культуры Владимир Мединский заявил агентству RNS, что в его ведомстве поддерживают ужесточение закона и сейчас обсуждают возможные меры с депутатами Госдумы.

    Одно из предложений — штрафы для пользователей за скачивание пиратской продукции. Мединский рассказал, что если более жесткий вариант законодательства не будет принят, то «можно будет поставить крест на существовании автора, творца как институции, способной зарабатывать себе на хлеб».

    Что изменится в 2017 годуНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru