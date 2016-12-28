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  • 28.12, 10:42
В Москве грабитель взорвал банкомат и похитил деньги. банки, кражи и ограбления, Москва. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Москве грабитель взорвал банкомат и похитил деньги

2 комментария
В Москве грабитель взорвал банкомат и похитил деньги

В Москве грабитель взорвал банкомат и похитил деньги

В Москве грабитель взорвал банкомат и похитил деньги

    Столичные полицейские разыскивают неизвестного, который ограбил банкомат на северо-западе Москвы.

    По оперативным данным, преступник закачал внутрь терминала газ и подорвал его. А затем забрал кассеты с деньгами и скрылся.

    Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Сумма похищенного устанавливается.

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