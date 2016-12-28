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В Москве грабитель взорвал банкомат и похитил деньги
28.12.2016, 10:25
2
комментария
В Москве грабитель взорвал банкомат и похитил деньги
Столичные полицейские разыскивают неизвестного, который ограбил банкомат на
северо-западе
Москвы.
133
банки
кражи и ограбления
Москва
По оперативным данным, преступник закачал внутрь терминала газ и подорвал его. А затем забрал кассеты с деньгами и скрылся.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Сумма похищенного устанавливается.
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