В Москве грабитель взорвал банкомат и похитил деньги

Столичные полицейские разыскивают неизвестного, который ограбил банкомат на северо-западе Москвы.

По оперативным данным, преступник закачал внутрь терминала газ и подорвал его. А затем забрал кассеты с деньгами и скрылся.Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Сумма похищенного устанавливается.