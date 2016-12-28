Против убивших медведя вахтовиков возбуждено уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту жестокого убийства бурого медведя в якутской тундре.сайте СУ СКР по региону.
Из сообщения СУ СКР по республике: «Следственными органами СКР по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по статье „Жестокое обращение с животным“ по факту размещенной в сети Интернет видеозаписи, содержащей кадры жестокой расправы над бурым медведем».
Также сообщается, что грузовики «Урал», на которых совершена травля хищника, принадлежат организации, занимающейся изучением недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы на территории региона. Как сообщили в Минприроды региона, грузовики принадлежат Мирнинскому филиалу компании «Якутгеофизика».
По данным следствия, на кадрах видеосъемки запечатлены вахтовики, которые работают на территории Булунского района республики.
В ближайшее время следствие даст правовую оценку действиям лиц, виновных в произошедшем.
Напомним, громкий скандал вспыхнул после появления в Сети видео с жестоким убийством медведя. Животное, пытавшееся сбежать по глубокому снег, несколько раз переехали «Уралом», а потом добили ломом.
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