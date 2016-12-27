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  • 27.12, 23:50

Умерла звезда французского кино Клод Жансак

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Умерла звезда французского кино Клод Жансак

Умерла звезда французского кино Клод Жансак

Умерла звезда французского кино Клод Жансак
  • Фото: claude-gensac.com

    • Знаменитая французская актриса Клод Жансак, снимавшаяся в десятках кинокартин, скончалась в возрасте 89 лет.

    Как сообщает радиостанция Europe 1, со ссылкой на слова сына знаменитой актрисы Фредерика Шемана, Клод Жансак умерла во сне в ночь на вторник.

    Невзирая на почтенный возраст, актриса, снимавшаяся во множестве фильмов вместе со знаменитым французским комиком Луи де Фюнесом, продолжала работать в кино до последних дней жизни. В 2016 году она участвовала в съемках франко-бельгийской картины «Баден-Баден» (Baden Baden).

    Среди фильмов, которые принесли ей мировую известность, «Большие каникулы» (1967) , «Оскар» (1967) «Замороженный» (1967), «Крылышко или ножка» (1976), «Скупой» (1979), «Жандарм и жандарметки» (1982).



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