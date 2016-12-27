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  • 27.12, 22:12
Владимир Фейертаг отмечает юбилей под звуки джаза. Санкт-Петербург, музыка и музыканты, юбилеи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Владимир Фейертаг отмечает юбилей под звуки джаза

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Владимир Фейертаг отмечает юбилей под звуки джаза

Владимир Фейертаг отмечает юбилей под звуки джаза

    Исполнилось 85 лет известному музыкальному критику и заслуженному деятелю искусств.

    Публицист и музыкальный критик Владимир Фейертаг всю свою жизнь отдал изучению и продвижению джаза не только в Ленинграде-Петербурге, но и во всей стране. Эту фамилию знает любой, кто однажды и навсегда увлекся джазом: будь то профессиональный музыкант или просто поклонник этого стиля.

    За последние 50 лет Фейертаг выпустил несколько изданий, посвященных «музыке толстых» — так когда-то с легкой руки Максима Горького джаз называла советская пропаганда. Кстати, именно с участием юбиляра вышла первая русскоязычная публикация о джазе. Это произошло в далеком 1960-м, когда джаз еще считался идеологически вредным направлением в музыке.

    Владимир Фейертаг был членом жюри почти всех российских джазовых фестивалей и конкурсов. Он первым в стране начал читать лекции о джазе и позже организовал тематические абонементы для филармонии.

    Кстати, это позволило многим джазовым музыкантам получить официальный статус исполнителей и появляться на филармонической сцене. Некоторые из них выступят и в сегодняшнем юбилейном концерте в филармонии джазовой музыки на Загородном проспекте.

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