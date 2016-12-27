Владимир Фейертаг отмечает юбилей под звуки джаза

Исполнилось 85 лет известному музыкальному критику и заслуженному деятелю искусств.

Публицист и музыкальный критик Владимир Фейертаг всю свою жизнь отдал изучению и продвижению джаза не только в Ленинграде-Петербурге, но и во всей стране. Эту фамилию знает любой, кто однажды и навсегда увлекся джазом: будь то профессиональный музыкант или просто поклонник этого стиля.За последние 50 лет Фейертаг выпустил несколько изданий, посвященных «музыке толстых» — так когда-то с легкой руки Максима Горького джаз называла советская пропаганда. Кстати, именно с участием юбиляра вышла первая русскоязычная публикация о джазе. Это произошло в далеком 1960-м, когда джаз еще считался идеологически вредным направлением в музыке.Владимир Фейертаг был членом жюри почти всех российских джазовых фестивалей и конкурсов. Он первым в стране начал читать лекции о джазе и позже организовал тематические абонементы для филармонии.Кстати, это позволило многим джазовым музыкантам получить официальный статус исполнителей и появляться на филармонической сцене. Некоторые из них выступят и в сегодняшнем юбилейном концерте в филармонии джазовой музыки на Загородном проспекте.