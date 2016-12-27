Эрдоган заявил о доказательствах поддержки ИГИЛ со стороны США

Президент турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в его распоряжении есть доказательства, что международная коалиция во главе с США поддерживает запрещенную в РФ группировку ИГИЛ.Reuters, турецкий лидер заявил об этом на пресс- конференции в Анкаре.
Реджеп Эрдоган: «Они обвиняют нас в помощи ИГ. Но в настоящий момент они сами оказывают поддержку террористическим группировкам, включая ИГ, Силы народной самообороны и „Демократический союз“. Это абсолютно ясно. Мы получили тому доказательства, есть фото и видео».
Упомянутый Эрдоганом «Демократический союз» является партией сирийских курдов, Силы народной самообороны — боевое крыло этой партии. Обе эти группировки, по мнению Анкары, связаны с Рабочей партией Курдистана. Последняя ведет борьбу с властями страны на территории юго-восточных районов Турции.
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