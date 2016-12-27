Дворцовая площадь Петербурга засверкает огнями новогоднего светового шоу

С 27 по 30 декабря в самом центре Северной столицы можно увидеть светопредставление с фрагментами из шедевров российского кино.

С этого дня в Петербурге на здании Главного штаба можно увидеть новогоднее мультимедийное шоу. Оно посвящено уходящему году, объявленного Годом российского кино, и новому 2017-му.Первая часть представления включает в себя световидеомозаику фрагментов старых советских фильмов, снятых на киностудии «Ленфильм». Зрители увидят героев таких картин как «Золушка», «Полосатый рейс», «Белое солнце пустыни, „Пётр I“» и других.Световые дизайнеры также покажут две современные мультипликационные истории: о любви двух чемоданов и о детских мечтах. Заканчивается 40-минутное представление новогодними песнями из советского кино в сопровождении тематических видеозарисовок.Представления будут проходить каждый день до 30 декабря. Завершится праздничная программа пиротехническим шоу. В последний день в 22:30 над акваторией Невы можно будет увидеть яркий танец фейерверков. Наблюдать за ним можно будет с Дворцовой набережной, Дворцового моста и Биржевого сквера.