Прапорщик МВД во время застолья зарубил собутыльника лопатой

Следователи и полицейские работают на месте чудовищной трагедии в деревне Машутино в
Сергиево-Посадском районе.
Елена Фокина, официальный представитель ГСУ СКР по Московской области: «Мужчине он нанес множество тяжелых от ранений, от которых тот скончался на месте. Личность погибшего пока не установлена, на вид ему 30 — 35 лет».
Женщину в тяжелом состоянии увезли в реанимацию. Как сообщает «Комсомольская правда», пьяный убийца даже не смог дать показаний — допрашивать его будут только утром, когда протрезвеет.
Местные жители рассказали журналистам, что Андрей Волков 11 лет назад служил в милиции, в 2005-м ушел на пенсию в звании прапорщика. Пьет он давно и крепко, уже однажды был судим. За убийство собутыльника и нанесение тяжкого вреда 40-летней женщине Волкову грозит 15 лет тюрьмы.
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