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  • 27.12, 18:49

Прапорщик МВД во время застолья зарубил собутыльника лопатой

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Прапорщик МВД во время застолья зарубил собутыльника лопатой

Прапорщик МВД во время застолья зарубил собутыльника лопатой

Следователи и полицейские работают на месте чудовищной трагедии в деревне Машутино в Сергиево-Посадском районе.

Трагедия случилась во время предпраздничного застолья. 56-летний Андрей Волков днем пригласил к себе соседку и ее гражданского мужа. Хозяин дома перебрал со спиртным и внезапно напал на гостей. Мужчину Волков зарубил лопатой.

Елена Фокина, официальный представитель ГСУ СКР по Московской области: «Мужчине он нанес множество тяжелых от ранений, от которых тот скончался на месте. Личность погибшего пока не установлена, на вид ему 30 — 35 лет».

Женщину в тяжелом состоянии увезли в реанимацию. Как сообщает «Комсомольская правда», пьяный убийца даже не смог дать показаний — допрашивать его будут только утром, когда протрезвеет.

Местные жители рассказали журналистам, что Андрей Волков 11 лет назад служил в милиции, в 2005-м ушел на пенсию в звании прапорщика. Пьет он давно и крепко, уже однажды был судим. За убийство собутыльника и нанесение тяжкого вреда 40-летней женщине Волкову грозит 15 лет тюрьмы.

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