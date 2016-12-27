Избранный ректор Санкт-Петербургской консерватории озвучил планы по развитию вуза

В консерватории имени Римского-Корсакова большинством голосов избран ректор. Им стал Алексей Васильев.

Алексей Васильев год руководил учреждением в должности исполняющего обязанности. Вырос в этих стенах и как музыкант, и как отличный организатор. На выборы коллектив консерватории пришел почти в полном составе, кворум даже перевыполнили. Что указывает на особенную важность сегодняшнего события.Сначала Васильев тезисно обозначил перспективы развития на ближайшие годы. После чего тайным голосованием коллектив выразил свою поддержку или несогласие. За процедурой следил первый заместитель министра культуры Владимир Аристархов, для этого он специально прилетел из Москвы. Именно он чуть больше года назад представил педагогам и артистам консерватории Алексея Васильева.Сегодня коллектив собрался в школе при консерватории. В основном здании сейчас идет ремонт. Ректор заверил, что работы идут по плану. Деньги из федерального бюджета выделены, и в главное здание работники смогут вернуться в декабре 2018 года.Но это не последняя стройка. Здание школы тоже будут реконструировать. Есть планы разместить в ней музыкальный кадетский корпус, где учащиеся смогут находиться на полном пансионе.Таким образом можно будет привлечь талантливых детей из других городов. Также в планах развитие научной деятельности педагогов и замена устаревшего парка музыкальных инструментов.Петербургская консерватория имеет и собственный театр. В задачи избранного ректора входит его развитие. Пока ремонтируется собственная сцена, Васильев обещает обеспечивать артистам как минимум по четыре выступления в месяц на других городских площадках.