В Саратовской области 14-летняя дочь отморозила ноги из-за матери-садистки

В Балашове (Саратовская область) возбуждено уголовное дело в отношении женщины, пытавшей 14-летнюю дочь.
На днях в полицию поступило сообщение от директора одной из школ о том, что ученица отказывается идти домой, так как мать избивает ее. Выяснилось, что местная жительница палкой избила свою дочь, а потом выгнала подростка на улицу. 14-летнюю школьницу мать держала на морозе, периодически запуская ребенка домой.
Пострадавшая девочка была госпитализирована в больницу. У нее установлено обморожение пальцев обоих стоп 1–2 степени, сообщили в прокуратуре Саратовской области
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