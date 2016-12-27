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  • 27.12, 18:49

В Саратовской области 14-летняя дочь отморозила ноги из-за матери-садистки

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В Саратовской области 14-летняя дочь отморозила ноги из-за матери-садистки

В Саратовской области <nobr>14-летняя</nobr> дочь отморозила ноги <nobr>из-за</nobr> <nobr>матери-садистки</nobr>

В Балашове (Саратовская область) возбуждено уголовное дело в отношении женщины, пытавшей 14-летнюю дочь.

На днях в полицию поступило сообщение от директора одной из школ о том, что ученица отказывается идти домой, так как мать избивает ее. Выяснилось, что местная жительница палкой избила свою дочь, а потом выгнала подростка на улицу. 14-летнюю школьницу мать держала на морозе, периодически запуская ребенка домой.

Пострадавшая девочка была госпитализирована в больницу. У нее установлено обморожение пальцев обоих стоп 1–2 степени, сообщили в прокуратуре Саратовской области.

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