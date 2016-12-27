В Петербурге «чеканят» мелодраматический детектив по пьесе Горького

Постановка по пьесе Горького «Фальшивая монета» получилась детективной историей с оттенком мелодрамы. Какую редакцию забытой пьесы взяли для петербургской инсценировки и как на это решение повлиял Георгий Товстоногов?

Некоторые сцены в этой постановке решены в стиле немого кино. Музыка, похожая на импровизацию таперов, свет на сцене как лампа кинопроектора и дискретные движения актеров. И это не случайный прием. Первую редакцию пьесы Максим Горький закончил еще до революции в 1913-м.Как передает, эстафету постановки «Фальшивой монеты» театр имени Миронова принял у Георгия Товстоногова. Его сын Вадим Милков-Товстоногов рассказал, что у режиссера были планы поставить эту пьесу Горького, но он взялся за «Мещан». И тогда в «Русской антрепризе» решили: если сам великий Гога хотел, то нужно осуществить эту блестящую идею.«Фальшивую монету» Горький писал так, словно сам немного фальшивил. По крайней мере, среди некоторых исследователей даже возникали споры об авторстве пьесы. В тексте можно найти и некое подражание Антону Павловичу Чехову, и определенный отсыл к Леониду Андрееву., режиссер-постановщик: «Андрееву бы юмора не хватило, а Чехов это написал бы веселее. Нет сомнения, что это Горький. Мы взяли первую редакцию, а их четыре. И понятно, что от редакции к редакции пьеса менялась».События в начале века развивались стремительно. И, понимая это, Горький уже после революции трижды переделывал пьесу. На подмостках при жизни писателя ее ставили лишь один раз и то неудачно — в итальянском театре.Сценическая судьба произведения в России, можно сказать, не сложилась, если не считать постановку Бабочкина в Малом театре в 70-х. Была даже снята телеверсия спектакля, после которой о «Фальшивой монете» стали говорить как о самой чеховской пьесе Горького.Сразу несколько мелодраматических линий, скрепленных детективным сюжетом, заставляют с интересом наблюдать за происходящим на сцене. Вера Латышева, играющая героиню, которую делят два отца (настоящий и приемный), уверена, что прикосновение к забытой пьесе Горького несомненный опыт и для артистов, и для зрителей., исполнительница роли Наташи: «Это незабываемый опыт, потому что огромная работа, густонаселенная и персонажами, и реквизитом, и событиями. Нужно быстро переключаться. Здесь уже весело, а потом уже грустно. Это интересно».Придумав большое число персонажей, Горький задумывал «Фальшивую монету» как комедию. Почувствовав это, авторы спектакля создали буквально водевиль жизни. Правда, авантюрный сюжет, где торговцы краденым соперничают с фальшивомонетчиками, только обертка., исполнитель роли фальшивомонетчика Стогова: «Мы ищем про ту историю, но у нас не получится соответствовать другому. Мы живем сейчас. Вырываются те штуки про любовь. И это всё, наверное, про любовь».Главное только — распознать настоящие чувства, а в этом все герои пьесы, похоже, беспомощны. Они буквально наперегонки фальшивят: только бы не признаваться себе и друг другу в том, что потребует осознания или решительных действий. Такой удобный способ существования в лживых ценностях, по версии Горького, и есть та самая фальшивая монета.