Минкульт может поставить точку в скандальной реновации на юго-западе Петербурга

Министерство культуры потребовало приостановить работы по реновации квартала у парка «Александрино» в Петербурге. Градозащитники получили ответ из федерального ведомства.
За восемь лет в Александрине пережили многое: вырубку дубовой рощи, поджоги строительной техники, пикеты, митинги, пресс-конференции, арест депутата, подозреваемого в получении взятки.
В прошлом году жителям через суд удалось добиться отмены проекта планировки квартала. Сейчас они пытаются оспорить разрешение на строительство. Но в компании «Воин-В» работы останавливать не собираются, выяснил специально для НТВ корреспондент Эдмунд Желбунов.
Для Натальи Баланюк борьба с компанией «Воин-В» превратилась в настоящую юридическую войну. За восемь лет застройщик вплотную приблизился к ее дому и отвоевал один из прудов для очередной новостройки.
Если один водоем почти засыпан, то другие, наоборот, переполнены водой. Дело в том, что все пруды входят в единую сеть парка «Александрино», а участок нынешнего квартала Ульянка — территория старинной усадьбы, построенной еще в XVIII веке для графа Чернышёва.
Сейчас памятник — в реестре федерального значения, списке объектов всемирного наследия ЮНЕСКО и в планах по реновации микрорайона. Меньше чем в 100 метрах от небольшого дворца сначала хотели построить 75-метровый жилой дом и только недавно снизили проектную высоту до 9 этажей.
Илья Попов, житель квартала Ульянка-Александрино: «Что мешает правительству Петербурга вместо этих двух несчастных участков, которые сформированы в угрожающей близости от дворца Александрино, дать землю в другой части города, но не в охраняемом ландшафте Петергофской дороги».
Рядом с усадьбой Шереметьевых уже выросли комплексы с названиями под стать старшему соседу: «Усадьба Воронцовых» и «Усадьба Бенуа», есть даже «Шереметьевский дворец». Все высотки входят в программу по расселению и сносу хрущёвок. Однако жители квартала утверждают, что реновация обернулась уплотнительной застройкой.
Людмила Шалаева, жительница дома №15, корпус 3 по улице Лёни Голикова: «Тут — ограждение, там — забор. Нам некуда деваться. Легковая машина едет — мы не знаем, куда шарахаться».
Нина Романцева, жительница дома №15, корпус 3 по улице Лёни Голикова: «Недели три назад после сильных дождей было вообще не пройти к остановке. Здесь вода стояла от ограждения парка до строительного забора. Вода идет в подвалы, а кто будет ремонтировать потом наши дома после такой стройки?»
К тому же на зыбкой реновационной почве не нашлось места ни одному подземному паркингу. Всё из-за тех же приусадебных прудов. Наземных парковочных мест всё меньше, но уже из-за строек. И выехать из квартала теперь так же сложно, как найти выход из конфликта с застройщиком.
Елена Малышева, председатель региональной общественной организации «Охтинская дуга»: «У „Воина-В“ даже нет согласования с Минкультом. А кагиоповские согласования оспорены».
После того как количество исков в суд по Ульянке превысило два десятка, жильцы наконец добились решения Министерства культуры — о приостановлении строительных работ. Оно, в свою очередь, поручило комитету по охране памятников выдать предписание застройщику.
Сергей Макаров, председатель комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры: «Надо учитывать, что там часть работ запрещена решениями Куйбышевского суда, поэтому нам надо просто понять, что мы в этой ситуации будем делать. Сейчас мы в процессе изучения этого вопроса».
Тем временем Олег Глущенко — генеральный директор компании «Воин-В» — настроен оптимистично. По его словам, реновация в Ульянке только набирает обороты. Почти расселили первую из 15 хрущёвок. И хотя в марте 2018 года истекает срок договора с городом, застройщик намерен его продлить.
Олег Глущенко, генеральный директор компании «Воин-В»: «Приостанавливать строительство нет необходимости, потому что остановить его можно только по решению суда. И никакими письмами, предписаниями, рекомендациями строительство остановить нельзя».
Сейчас работы над новым Шереметьевским дворцом в самом разгаре. И очевидно, что юридическая война между компанией «Воин-В» и жителями Ульянки продолжится уже в следующем году.
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