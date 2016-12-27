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  • 27.12, 18:49

Глава Минтранса РФ: полеты в Египет могут возобновиться в январе

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Глава Минтранса РФ: полеты в Египет могут возобновиться в январе

Глава Минтранса РФ: полеты в Египет могут возобновиться в январе

Глава Минтранса заявил, что авиасообщение с Египтом может восстановиться уже в начале следующего года.

Максим Соколов, министр транспорта РФ: «Январь 2017 года — это весьма вероятно для открытия регулярного сообщения с Каиром».

При этом он отметил, что спешить с объявлением о возобновлении полетов в Египет Минтранс пока не намерен. Решение будет приниматься руководством страны на основе заключений экспертов. Пока же идет работа в «достаточно активном режиме», передает ТАСС.

Также Соколов сообщил, что РФ и Египет предварительно согласовали проект соглашения по авиабезопасности. Российские специалисты проверят аэропорт Каира и вернутся в Россию 30 декабря. В Шарм-эш-Шейх и Хургаду российская делегация отправится после того, как египтяне сообщат о готовности аэропортов в этих городах к проверке.

Напомним, авиасообщение между РФ и Египтом было прекращено в ноябре 2015 года после теракта на борту самолета «Когалымавиа», который летел из Шарм-эш-Шейха в Петербург. Переговоры о возобновлении авиасообщения длятся с конца 2015 года.

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