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  • 27.12, 17:03

Президент Болгарии: Россия хочет подорвать ЕС изнутри

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Президент Болгарии: Россия хочет подорвать ЕС изнутри

Президент Болгарии: Россия хочет подорвать ЕС изнутри

Москва самыми разными способами пытается дестабилизировать ситуацию в Евросоюзе, заявил в интервью одной из ведущих газет Германии действующий президент Болгарии.

Росен Плевнелиев дал интервью газете Frankfurter Allgemeinen Zeitung, где сообщил, что «есть много признаков того», что Россия якобы финансирует антиевропейские партии и средства массовой информации в Болгарии и других странах Европы, стремясь таким образом «подорвать ЕС изнутри».

Плевнелиев считает, что Россия сейчас действует по принципу СССР: «ослабление Европы и распространение сомнений по поводу ценности демократии и верховенства права». Глава Болгарии заявил, что жители Евросоюза должны знать о том, «что происходит» и на что направлена «русская пропаганда».

Росен Плевнелиев уходит с поста президента в начале будущего года, он уступает пост избранному главе государства — экс-главкому национальных ВВС генералу Румену Радеву, журналисты называют его «пророссийским» кандидатом.

Сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе большого брифинга заявила, что журналисты обнаружили в восточных кварталах Алеппо склад с боеприпасами болгарского производства. У Москвы возникают вопросы в связи с такими сообщениями, подчеркнула Захарова и добавила, что некоторых представителей болгарской стороны «видимо, устраивает неурегулированность» данной проблематики.

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