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  • 27.12, 17:03
Жители Омска шокированы рекламой надгробий с фотографиями звезд. знаменитости, Омск, реклама, торговля. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Жители Омска шокированы рекламой надгробий с фотографиями звезд

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Жители Омска шокированы рекламой надгробий с фотографиями звезд

Жители Омска шокированы рекламой надгробий с фотографиями звезд

Жители Омска шокированы рекламой надгробий с фотографиями звезд

    Весьма оригинальным рекламным ходом похоронщиков из Омска заинтересовались правоохранители. Сотрудники частной компании нашли способ привлечь покупателей надгробий — при помощи российских звезд, которых уже нет в живых.

    Мастера изготовили памятники, а гравировщики изобразили на них артистов, музыкантов, среди которых — Жанна Фриске, Любовь Полищук. Затем предприниматели выставили товар на самом видном месте. Кстати, Любовь Полищук детство и юность провела именно в Омске. И здесь подобный бизнес-план особенно взволновал общественность. Корреспондент НТВ Анна Финогина выслушала авторов идеи.

    К похоронному бюро Омска сейчас приковано внимание не только местных жителей, но и тысяч поклонников и друзей сразу нескольких известных артистов, которых уже нет в живых. «Креативный» пиар ритуальных услуг шокирует своим цинизмом, признаётся друг актрисы Любови Полищук Панратов-Чёрный. Могильная плита с ее изображением, датами рождения и смерти теперь стала одной из визитных карточек организации.

    Александр Панкратов-Чёрный, актер: «Это стыдно, это страшно. но еще страшнее — о Люби Полищук. Она любила свой город Омск, она провела там детские и юношеские годы, и именно в этом городе устраивают такую пошлую, дикую рекламу. Очень больно, очень. Это безнравственность в высшей мере».

    Памятник с изображением народной артистки ритуальщики предлагают за 20 тысяч рублей. А на плиту с фотогравировкой Жанны Фриске — сезонная скидка. Можно приобрести всего за 13 тысяч. Подробнее — в видеоматериале НТВ.

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