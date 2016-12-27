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  • 27.12, 15:11
В Новосибирске оправдали отца, убившего налетчика ради ребенка. Новосибирск, дети и подростки, нападения, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Новосибирске оправдали отца, убившего налетчика ради ребенка

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В Новосибирске оправдали отца, убившего налетчика ради ребенка

В Новосибирске оправдали отца, убившего налетчика ради ребенка

В Новосибирске оправдали отца, убившего налетчика ради ребенка

    Аплодисментами этим утром жители Новосибирска отреагировали на постановление суда, который полностью оправдал отца двоих детей. Виктор Ганчар, защищая родных, нанес преступнику смертельную травму.

    Злоумышленник ворвался в квартиру. Дверь незнакомцу открыла 13-летняя школьница. Тот схватил ее. Отец бросился на помощь. В итоге оказался в тюрьме. Туда его отправили на семь лет. Впрочем, история получила широкий общественный резонанс. Нашлись юристы, которые вызвались помочь. И в итоге справедливость восторжествовала.

    Из зала заседаний — репортаж корреспондента НТВ Павла Сидельникова.

    Все время, пока дело Виктора Ганчара пересматривали в суде, его семья не находила себе места. Это был, пожалуй, один из немногих случаев, когда обвиняемого в убийстве поддерживали не только друзья, но и вся общественность. И, когда в зале прозвучало «уголовное дело закрыто», супруга подсудимого Юлия не смогла сдержать слез. Впервые за два года это были слезы радости. Подробнее — в видеоматериале НТВ.

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