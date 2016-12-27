Путин: человечество накопило огромное количество экологических долгов

Владимир Путин призвал достичь кардинального снижения выбросов вредных веществ в атмосферу, водоемы и почву.
Владимир Путин, президент РФ: «Если мы и дальше будем обходиться полумерами и ссылаться на более важные задачи, то к 2050 году выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов достигнут критического предела. А это значит, мы с вами прекрасно понимаем, что будущим поколениям мы оставим среду непригодную для жизни».
Также российский лидер отметил, что «человечество уже накопило огромное количество экологических долгов и продолжает испытывать природу на прочность». По словам Путина, уже сейчас это сказывается на людях — ежегодно в мире в результате загрязнения воздуха умирают 7–8 миллионов человек. Серьезно влияют проблемы экологии и на Россию.
Владимир Путин, президент РФ: «По ряду направлений нагрузка на природу достигла критических значений. В итоге ежегодный экономический ущерб доходит до 6% ВВП, а с учетом последствий для здоровья людей — и до 15%».
Также президент, выступая на заседании Госсовета по вопросам экологического развития РФ, затронул тему свалок. Путин отметил, что они уже занимают 48 тысяч гектаров. При этом президент подчеркнул, что «мусор выбрасывают где придется и как придется», передает РИА Новости.
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