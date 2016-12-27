Раздавившим медведя в Якутии вахтовикам грозит тюрьма

Вахтовиков, которые сняли на видео убийство медведя в тайге, могут привлечь к уголовной ответственности. Запись шокировала своей жестокостью и простых пользователей, и некоторых должностных лиц.которые сняли якутские вахтовики, сейчас обсуждают многие. Два грузовика преследуют медведя, который изо всех сил пытается бежать по глубокому снегу. В конце концов один из «Уралов» все-таки настигает животное и несколько раз переезжает его. Происходит все под одобрительные крики вахтовиков. Затем один из них берет лом и добивает хищника. Опытный якутский охотник Прокопий Осипов тоже посмотрел эту запись и заявил: так поступать даже с диким животным нельзя. Скорее всего, это был медведь-шатун и он действительно мог быть агрессивным, но на этих кадрах видно: зверь испуган и пытается спрятаться.
Прокопий Осипов, охотник: «Он по законодательству подлежит регулированию, то есть на него выдается разрешение, на его уничтожение. Потому что такой медведь очень опасен для людей. Но не надо было его давить. Им надо было сообщение дать об этом органам власти или министерству охраны природы, они бы отрегулировали как-то».
Имена авторов ролика пока неизвестны, но в республиканском Министерстве охраны природы уверены, что найти их не составит труда. Рабочим, которых многие обвинили в живодерстве, может грозить реальное наказание.
Дьулустан Дьяконов, замруководителя управления Министерства охраны природы Республики Саха: «Органы внутренних дел также будут самостоятельно проводить проверку, так как на видео прекрасно видно и машину, и номер, и лица. Так что, думаем, в ближайшее время установят виновных лиц и привлекут к ответственности».
Похожий случай произошел в августе прошлого года на Курилах. Тогда несколько туристов подобным образом пытались расправиться с животным. На видео, которое они сами же выложили в сеть, хвалились тем, что смогли на машине переехать медведя восемь раз. Живодеров тогда быстро нашли и возбудили уголовное дело. Охотники и зоозащитники требуют привлечь к ответственности и якутских вахтовиков.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Ильи Ушенина.
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