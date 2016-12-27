В России отмечают День спасателя

МЧС России должно и дальше динамично развиваться, улучшать систему предотвращения и реагирования на чрезвычайные ситуации, заявил Владимир Путин в поздравительном обращении к ведомству.

, президент РФ: «Вы первыми приходите на помощь в случае возникновения катастроф и чрезвычайных ситуаций, противостоите природной стихии, помогаете тем, кто оказался в беде в результате вооруженных конфликтов, боретесь за жизни людей, проявляя личное мужество и отвагу. Каждый из вас осознает огромную степень своей ответственности, работает четко, слаженно, с полной самоотдачей, с честью выполняет свой профессиональный и человеческий долг».Государство и дальше продолжит оказывать сотрудникам МЧС всю необходимую поддержку, сказал Владимир Путин.У памятника пожарным, спасателям и ветеранам МЧС, который установлен на западе Москвы, сегодня прошла торжественная церемония возложения цветов.