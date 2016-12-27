#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Место встречи
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 27.12, 15:12
В России отмечают День спасателя. МЧС, Путин, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В России отмечают День спасателя

комментировать

В России отмечают День спасателя

В России отмечают День спасателя

    МЧС России должно и дальше динамично развиваться, улучшать систему предотвращения и реагирования на чрезвычайные ситуации, заявил Владимир Путин в поздравительном обращении к ведомству.

    Владимир Путин, президент РФ: «Вы первыми приходите на помощь в случае возникновения катастроф и чрезвычайных ситуаций, противостоите природной стихии, помогаете тем, кто оказался в беде в результате вооруженных конфликтов, боретесь за жизни людей, проявляя личное мужество и отвагу. Каждый из вас осознает огромную степень своей ответственности, работает четко, слаженно, с полной самоотдачей, с честью выполняет свой профессиональный и человеческий долг».

    Государство и дальше продолжит оказывать сотрудникам МЧС всю необходимую поддержку, сказал Владимир Путин.

    У памятника пожарным, спасателям и ветеранам МЧС, который установлен на западе Москвы, сегодня прошла торжественная церемония возложения цветов.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru