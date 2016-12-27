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  • 27.12, 15:12
Двигатель самолета Ту-154 развалился на три части. авиационные катастрофы и происшествия, Минобороны РФ, самолеты, Сочи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Двигатель самолета Ту-154 развалился на три части

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Двигатель самолета Ту-154 развалился на три части

Двигатель самолета <nobr>Ту-154</nobr> развалился на три части

    На месте крушения Ту-154 этим утром спасателям удалось обнаружить и поднять на поверхность основной бортовой самописец. Черный ящик в ближайшее время отправят на расшифровку в Москву.

    Поисковая операция в районе трагедии продолжается. Черноморское дно в полутора километрах от берега обследуют водолазы и поисковики на глубоководных аппаратах.

    В эти часы водолазы МЧС поднимают со дна Чёрного моря фрагменты самолета Ту-154, в том числе части одного из двигателей, а в 3–4 км от места основных поисковых работ найдена обшивка лайнера.

    Штаб по проведению поисковой операции: «В ходе поисковой операции гидролокатором на дне моря был обнаружен двигатель. Как выяснили водолазы, он развалился на три части — турбины, компрессор и реверсивную часть. Сейчас поднимают турбины».

    Части двигателя будут переданы криминалистам. Ранее в штабе заявляли, что в приоритете у следователей сейчас версия с попаданием посторонних предметов в двигатель.

    Также водолазы подняли сегодня кресла, эксплуатационный люк и шасси потерпевшего крушение самолета.

    Как сообщает с места событий корреспондент НТВ Святослав Гордин, первый, самый главный черный ящик уже поднят на поверхность и его доставили в Подмосковье на экспертизу. Самописец в хорошем состоянии, и первых данных можно ждать уже скоро. «Бортовой самописец может быть расшифрован в течение суток: в условиях произошедшей катастрофы, магнитная лента, вероятно, сохранилась в хорошем качестве», — сообщил источник в силовых структурах.

    Спасатели извлекли крупные обломки фюзеляжа разбившегося Ту-154 со дня Черного моря.

    Опубликовано НТВ 26 декабря 2016 г.


    Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека.

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