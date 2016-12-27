Двигатель самолета Ту-154 развалился на три части

На месте крушения Ту-154 этим утром спасателям удалось обнаружить и поднять на поверхность основной бортовой самописец. Черный ящик в ближайшее время отправят на расшифровку в Москву.

Спасатели извлекли крупные обломки фюзеляжа разбившегося Ту-154 со дня Черного моря. Опубликовано НТВ 26 декабря 2016 г.

Поисковая операция в районе трагедии продолжается. Черноморское дно в полутора километрах от берега обследуют водолазы и поисковики на глубоководных аппаратах.В эти часы водолазы МЧС поднимают со дна Чёрного моря фрагменты самолета Ту-154, в том числе части одного из двигателей, а в 3–4 км от места основных поисковых работ найдена обшивка лайнера.: «В ходе поисковой операции гидролокатором на дне моря был обнаружен двигатель. Как выяснили водолазы, он развалился на три части — турбины, компрессор и реверсивную часть. Сейчас поднимают турбины».Части двигателя будут переданы криминалистам. Ранее в штабе заявляли, что в приоритете у следователей сейчас версия с попаданием посторонних предметов в двигатель.Также водолазы подняли сегодня кресла, эксплуатационный люк и шасси потерпевшего крушение самолета.Как сообщает с места событий, первый, самый главный черный ящик уже поднят на поверхность и его доставили в Подмосковье на экспертизу. Самописец в хорошем состоянии, и первых данных можно ждать уже скоро. «Бортовой самописец может быть расшифрован в течение суток: в условиях произошедшей катастрофы, магнитная лента, вероятно, сохранилась в хорошем качестве», — сообщил источник в силовых структурах.Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека.