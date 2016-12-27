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  • 27.12, 13:14

В Кремле одобрили участие Киссинджера в налаживании отношений между Россией и США

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В Кремле одобрили участие Киссинджера в налаживании отношений между Россией и США

В Кремле одобрили участие Киссинджера в налаживании отношений между Россией и США

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, возможно, будет помогать администрации Трампа налаживать отношения с Россией.

По словам Пескова, если экспертные знания и накопленный за десятилетия опыт Киссинджера окажутся востребованными, в Кремле это будут «только приветствовать».

Дмитрий Песков: «Безусловно, Киссинджер по-прежнему является одним из мудрейших политиков, мудрейших экспертов, которые в том числе обладают глубочайшей экспертизой в плане российских дел и в плане российско-американских отношений».

При этом Песков подчеркнул, что «востребованность и применимость этого опыта — дело наших американских коллег, и мы не можем в это вмешиваться».

Ранее немецкая газета Bild сообщила, что бывшему госсекретарю США Генри Киссинджеру прочат роль посредника между США и Россией при Дональде Трампе.

По информации издания, Киссинджер будет помогать избранному президенту США в восстановлении российско-американских отношений, а также примет участие в разработке плана нормализации ситуации на Украине.


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