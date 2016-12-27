#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
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  • 27.12, 13:15
«Живой Новый год»: в новогоднюю ночь зрители НТВ станут звездами. Новый год, НТВ, телевидение, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

«Живой Новый год»: в новогоднюю ночь зрители НТВ станут звездами

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«Живой Новый год»: в новогоднюю ночь зрители НТВ станут звездами

«Живой Новый год»: в новогоднюю ночь зрители НТВ станут звездами

«Живой Новый год»: в новогоднюю ночь зрители НТВ станут звездами

    31 декабря НТВ приглашает всех жителей нашей страны вместе встретить «Живой Новый год». С 22:30 ведущие Вадим Такменёв, Анна Янкина и Андрей Норкин будут выходить на связь со всей Россией. Каждый может стать звездой новогоднего шоу c помощью приложения OK Live от партнера «Живого Нового года» — социальной сети «Одноклассники». Редакторы НТВ выведут в прямой эфир тех, кто начнет трансляцию в приложении с хештегом #ЖивойНовыйГод.

    Ведущий Вадим Такменёв: «Очень хочется встретить этот Новый год в окружении преданных друзей — зрителей НТВ, которые, я надеюсь, не изменят своим пристрастиям и эту праздничную ночь проведут вместе с нами. А мы, в свою очередь, обещаем по-настоящему тёплый, весёлый и живой Новый год! Будет работать большой call-центр, с помощью которого зрители смогут связаться с нашей редакцией через все виды связи, существующие в настоящее время. Давайте же посмотрим друг другу в глаза и поздравим друг друга с Новым годом очно!».

    Собравшись все вместе у экранов телевизора, мы в прямом эфире НТВ познакомимся с первым ребенком 2017 года, который родится во Владивостоке, побываем в Калининграде, где отметят праздник позже всех, прогуляемся на набережной Ялты и попадем в скайпарк Сочи, перенесемся в центр Грозного и заглянем в старую часть Дербента, приземлимся на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге и отдохнем в одной из купален Пятигорска.

    Шоу «Живой Новый год» украсят яркие музыкальные номера от звезд российского шоу-бизнеса: Олег Газманов, Владимир Пресняков, Лариса Долина, Александр Розенбаум, Александр Маршал, Любовь Успенская, Александр Буйнов, Сергей Трофимов, группа «УмаТурман» и другие. Популярные исполнители споют самые любимые новогодние песни, которые выберут зрители.

    В крупных российских городах будут организованы специальные площадки НТВ, откуда также можно будет передать новогодние пожелания всей стране. Поздравить близких с экрана телевизора можно и через другие социальные сети. Все подробности на сайте НТВ.

    «Живой Новый год» на НТВ — это будет Ваше новогоднее телевидение!

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