«Живой Новый год»: в новогоднюю ночь зрители НТВ станут звездами

31 декабря НТВ приглашает всех жителей нашей страны вместе встретить «Живой Новый год». С 22:30 ведущие Вадим Такменёв, Анна Янкина и Андрей Норкин будут выходить на связь со всей Россией. Каждый может стать звездой новогоднего шоу c помощью приложения OK Live от партнера «Живого Нового года» — социальной сети «Одноклассники». Редакторы НТВ выведут в прямой эфир тех, кто начнет трансляцию в приложении с хештегом #ЖивойНовыйГод.
Собравшись все вместе у экранов телевизора, мы в прямом эфире НТВ познакомимся с первым ребенком 2017 года, который родится во Владивостоке, побываем в Калининграде, где отметят праздник позже всех, прогуляемся на набережной Ялты и попадем в скайпарк Сочи, перенесемся в центр Грозного и заглянем в старую часть Дербента, приземлимся на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге и отдохнем в одной из купален Пятигорска.
Шоу «Живой Новый год» украсят яркие музыкальные номера от звезд российского шоу-бизнеса: Олег Газманов, Владимир Пресняков, Лариса Долина, Александр Розенбаум, Александр Маршал, Любовь Успенская, Александр Буйнов, Сергей Трофимов, группа «УмаТурман» и другие. Популярные исполнители споют самые любимые новогодние песни, которые выберут зрители.
на сайте НТВ.
«Живой Новый год» на НТВ — это будет Ваше новогоднее телевидение!
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