Микки Рурк готовится провести боксерский поединок на Урале

Актер и боксер Микки Рурк в
ТАСС менеджер Рурка Вадим Корнилов, в данный момент ведутся переговоры по мероприятию с несколькими уральскими партнерами.
феврале-марте 2017 года намеревается провести бой на Урале. В рамках программы, где запланирован бой Рурка, также должен выступить двукратный олимпийский чемпион Егор Мехонцев.
Вадим Корнилов, менеджер Микки Рурка: «Мы ведем работу над тем, чтобы организовать на Урале бой для Микки. Там же в одном из главных боев планируется поединок Егора Мехонцева, сейчас мы ведем переговоры по этому мероприятию с несколькими уральскими партнерами. Это может произойти в феврале-марте будущего года. Сейчас Микки тренируется каждый день, очень хочет боя и спрашивает, когда уже сможет подраться в России».
вернулся на ринг в ноябре 2014 года. Тогда актер нокаутировал в Москве американца Эллиота Сеймура. Бой должен был продолжаться пять раундов, однако уже во втором Сеймур упал и не смог подняться за положенные 10 секунд. Позднее Сеймур рассказал, что бой с Рурком был договорным, однако сам актер об этом не знал.
В настоящее время 64-летний Рурк тренируется в Лос-Анджелесе и готовится к возвращению на ринг.
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