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  • 27.12, 11:10
Основной бортовой самописец Ту-154 будут расшифровывать в Минобороны РФ. СМИ, Сочи, авиационные катастрофы и происшествия, поисковые операции. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Основной бортовой самописец Ту-154 будут расшифровывать в Минобороны РФ

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Основной бортовой самописец <nobr>Ту-154</nobr> будут расшифровывать в Минобороны РФ

Основной бортовой самописец Ту-154 будут расшифровывать в Минобороны РФ

Основной бортовой самописец <nobr>Ту-154</nobr> будут расшифровывать в Минобороны РФ

    Найденный бортовой самописец Ту-154 доставят для расшифровки в подмосковные Люберцы.

    Расшифровкой бортового самописца, найденного на борту ведомственного самолета Ту-154, займутся эксперты Центрального научно-исследовательского института ВВС в подмосковных Люберцах, сообщили в Минобороны.

    Из сообщения Минобороны: «В 5 часов 42 минуты по московскому времени на удаленности 1600 метров от берега на глубине 17 метров телеуправляемым аппаратом „Фалкон“ обнаружен основной бортовой самописец. В ближайшие часы самолетом военно-транспортной авиации он будет доставлен в Центральный научно-исследовательский институт Военно-воздушных сил в подмосковные Люберцы, специалисты которого займутся его расшифровкой».

    Как отмечают в оперативном штабе на месте ЧС, состояние самописца хорошее. Местонахождение второго черного ящика также установлено. «Он может также быть поднят на поверхность в ближайшее время», — сказал источник.

    Спасатели извлекли крупные обломки фюзеляжа разбившегося Ту-154 со дня Черного моря.

    Опубликовано НТВ 26 декабря 2016 г.


    Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека.

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