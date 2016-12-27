Основной бортовой самописец Ту-154 будут расшифровывать в Минобороны РФ

Найденный бортовой самописец Ту-154 доставят для расшифровки в подмосковные Люберцы.

Спасатели извлекли крупные обломки фюзеляжа разбившегося Ту-154 со дня Черного моря. Опубликовано НТВ 26 декабря 2016 г.

Расшифровкой бортового самописца, найденного на борту ведомственного самолета Ту-154, займутся эксперты Центрального научно-исследовательского института ВВС в подмосковных Люберцах, сообщили в Минобороны.: «В 5 часов 42 минуты по московскому времени на удаленности 1600 метров от берега на глубине 17 метров телеуправляемым аппаратом „Фалкон“ обнаружен основной бортовой самописец. В ближайшие часы самолетом военно-транспортной авиации он будет доставлен в Центральный научно-исследовательский институт Военно-воздушных сил в подмосковные Люберцы, специалисты которого займутся его расшифровкой».Как отмечают в оперативном штабе на месте ЧС, состояние самописца хорошее. Местонахождение второго черного ящика также установлено. «Он может также быть поднят на поверхность в ближайшее время», — сказал источник.Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека.