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  • 27.12, 08:58
Посторонние предметы в двигателе: следователи назвали приоритетную версию. СМИ, Сочи, авиационные катастрофы и происшествия, поисковые операции. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Посторонние предметы в двигателе: следователи назвали приоритетную версию

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Посторонние предметы в двигателе: следователи назвали приоритетную версию

Посторонние предметы в двигателе: следователи назвали приоритетную версию

Посторонние предметы в двигателе: следователи назвали приоритетную версию

    Версия, связанная с попаданием посторонних предметов в двигатель самолета Ту-154 Минобороны, на данный момент рассматривается в качестве одной из приоритетных.

    Как сообщил ТАСС источник в силовых структурах, одна из основных версий крушения на данный момент — попадание посторонних предметов в двигатель. Вместе с тем, добавил он, по-прежнему проверяются и другие версии, в том числе ошибка пилотирования и техническая неисправность, возникшая на борту.

    По уточненным данным, к этому моменту на месте крушения самолета Ту-154 в Чёрном море обнаружены 12 жертв авиакатастрофы и почти 160 фрагментов тел. Также водолазы поднимают на поверхность первый обнаруженный черный ящик. Его нашли под кабиной пилота.

    Два пока еще не обнаруженных черных ящика находятся, по предварительным данным, в хвостовой части самолета.

    Спасатели извлекли крупные обломки фюзеляжа разбившегося Ту-154 со дня Черного моря.

    Опубликовано НТВ 26 декабря 2016 г.

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