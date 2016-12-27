Посторонние предметы в двигателе: следователи назвали приоритетную версию

Версия, связанная с попаданием посторонних предметов в двигатель самолета
ТАСС источник в силовых структурах, одна из основных версий крушения на данный момент — попадание посторонних предметов в двигатель. Вместе с тем, добавил он, по-прежнему проверяются и другие версии, в том числе ошибка пилотирования и техническая неисправность, возникшая на борту.
Ту-154 Минобороны, на данный момент рассматривается в качестве одной из приоритетных.
По уточненным данным, к этому моменту на месте крушения самолета Ту-154 в Чёрном море обнаружены 12 жертв авиакатастрофы и почти 160 фрагментов тел. Также водолазы поднимают на поверхность первый обнаруженный черный ящик. Его нашли под кабиной пилота.
Спасатели извлекли крупные обломки фюзеляжа разбившегося Ту-154 со дня Черного моря.Опубликовано НТВ 26 декабря 2016 г.
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