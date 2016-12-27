На месте крушения Ту-154 найдено 12 тел погибших

По уточненным данным, на месте крушения самолета
РИА Новости источник в силовых структурах, этой ночью на месте крушения Ту-154 Министерства обороны РФ найдено еще одно тело. Общее число обнаруженных жертв авиакатастрофы составляет 12.
Ту-154 в Чёрном море обнаружены тела 12 погибших и почти 160 фрагментов тел.
Также за время работы спасателей после крушения самолета обнаружены 156 фрагментов тел. Этим утром водолазы нашли первый бортовой самописец, который находился под кабиной самолета. Его поднимают на поверхность. Еще предстоит обнаружить два черных ящика, они, по предварительным данным, находятся в хвостовой части самолета.
Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Чёрном море в воскресенье утром. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.
Спасатели извлекли крупные обломки фюзеляжа разбившегося Ту-154 со дня Черного моря.Опубликовано НТВ 26 декабря 2016 г.
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