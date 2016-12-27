Лесник
Лесник 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 27.12, 11:10

Полиция задержала с поличным «вора в законе» Бесо Руставского и его подельника

2 комментария

Полиция задержала с поличным «вора в законе» Бесо Руставского и его подельника

Полиция задержала с поличным «вора в законе» Бесо Руставского и его подельника

Криминальный авторитет Бесо Руставский и его подельник пытались ограбить квартиры пенсионерки на Ильинском шоссе в Красногорске.

Как сообщают полицейские, преступники сломали замки входной двери и проникли в квартиру 75-летней местной жительницы в одном
из домов на Ильинском шоссе в Красногорске. Воры взяли деньги, часы и бутылку спиртного, но уйти не успели — на место кражи приехали стражи правопорядка.

Задержанными оказались двое ранее судимых жителей Красногорского района в возрасте 39 и 34 лет, одного из них в преступном мире признают криминальным авторитетом и называют Бесо Руставский.

Татьяна Петрова, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области: «В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции задержаны с поличным двое ранее судимых жителей Красногорского района в возрасте 39 и 34 лет, подозреваемых в совершении квартирной кражи. Один из задержанных является так называемым „вором в законе“», именуемым как «Бесо Руставский».

При личном досмотре у правонарушителей обнаружены отмычки и вещи потерпевшей. Оба подозреваемых заключены под стражу, передает «Интерфакс».

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru