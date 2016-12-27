Полиция задержала с поличным «вора в законе» Бесо Руставского и его подельника

Криминальный авторитет Бесо Руставский и его подельник пытались ограбить квартиры пенсионерки на Ильинском шоссе в Красногорске.
из домов на Ильинском шоссе в Красногорске. Воры взяли деньги, часы и бутылку спиртного, но уйти не успели — на место кражи приехали стражи правопорядка.
Задержанными оказались двое ранее судимых жителей Красногорского района в возрасте 39 и 34 лет, одного из них в преступном мире признают криминальным авторитетом и называют Бесо Руставский.
Татьяна Петрова, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области: «В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции задержаны с поличным двое ранее судимых жителей Красногорского района в возрасте 39 и 34 лет, подозреваемых в совершении квартирной кражи. Один из задержанных является так называемым „вором в законе“», именуемым как «Бесо Руставский».
При личном досмотре у правонарушителей обнаружены отмычки и вещи потерпевшей. Оба подозреваемых заключены под стражу, передает «Интерфакс».
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