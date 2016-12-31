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  • 31.12, 23:36

Новый год в поездах встречают около 60 тысяч пассажиров

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Новый год в поездах встречают около 60 тысяч пассажиров

Новый год в поездах встречают около 60 тысяч пассажиров

По данным РЖД, новогоднюю ночь в поезде планируют провести порядка 60 тысяч человек.

Новый 2017 год в поезде планируют встретить около 60 тысяч пассажиров в 482 поездах. Для тех, кто проведет новогоднюю ночь на железной дороге, традиционно готовятся сюрпризы, сообщает РЖД.

Праздничные поезда украшены новогодней символикой, в вагонах-ресторанах пассажирам предлагают специальное меню. Начальники составов поздравят лично каждого пассажира, а по громкой связи будет транслироваться обращение президента России. Кроме того, 31 декабря и 1 января в поездах «Сапсан» и «Аллегро» маленькие пассажиры получат сладкие подарки.

Новогодние мероприятия организованы и на железнодорожных вокзалах страны. Там установили новогодние ели и подготовили представления для детей. Пассажиров поздравляют Деды Морозы и Снегурочки, а в залах ожидания транслируют праздничные новогодние программы и фильмы.

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