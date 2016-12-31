Новый год в поездах встречают около 60 тысяч пассажиров

По данным РЖД, новогоднюю ночь в поезде планируют провести порядка 60 тысяч человек.сообщает РЖД.
Праздничные поезда украшены новогодней символикой, в вагонах-ресторанах пассажирам предлагают специальное меню. Начальники составов поздравят лично каждого пассажира, а по громкой связи будет транслироваться обращение президента России. Кроме того, 31 декабря и 1 января в поездах «Сапсан» и «Аллегро» маленькие пассажиры получат сладкие подарки.
Новогодние мероприятия организованы и на железнодорожных вокзалах страны. Там установили новогодние ели и подготовили представления для детей. Пассажиров поздравляют Деды Морозы и Снегурочки, а в залах ожидания транслируют праздничные новогодние программы и фильмы.
Комментарии