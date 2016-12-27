В России и за рубежом проходят памятные акции по погибшим в катастрофе над Чёрным морем

Мемориальные акции в связи с трагедией в небе над Чёрным морем охватили всю страну и ближнее зарубежье. В Ростове-на-Дону память пассажиров Ту-154 почтили песней.

328 авиационные катастрофы и происшествия

Десятки местных жителей с портретами жертв авиакатастрофы исполнили одно из произведений, которое входило в репертуар ансамбля имени Александрова.В Ялте местные жители пришли на побережье и опустили в море букеты гвоздик. В холле местной администрации установили мемориал, к которому приносят зажженные лампады и цветы.В Александро-Невском соборе Симферополя также собрались тысячи крымчан. В храме прошла панихида по жертвам трагедии. Кроме того, на главной площади города появилась памятная доска.К общероссийскому трауру присоединились и в Тбилиси. У ограды здания посольства России зажигают свечи и возлагают цветы.